GROZA V ŠPANIJI

V trčenju dveh hitrih vlakov več kot 20 mrtvih. Prizori so grozljivi ... (FOTO)

Španijo je v nedeljo zvečer pretresla ena najhujših železniških nesreč v zadnjih letih. Oblasti opozarjajo, da bi se število smrtnih žrtev lahko še povečalo.
G. P.
 19. 1. 2026 | 08:05
A+A-

Španijo je v nedeljo zvečer pretresla ena najhujših železniških nesreč v zadnjih letih. V bližini kraja Adamuz v andaluzijski pokrajini Córdoba sta okoli 19.40 trčila dva hitra potniška vlaka, pri čemer je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 70 jih je bilo poškodovanih, med njimi okoli 15 v kritičnem stanju. Oblasti opozarjajo, da bi se število smrtnih žrtev lahko še povečalo.

Nesreča se je zgodila, ko so zadnji trije vagoni hitrega vlaka zasebnega operaterja Iryo, ki je s 317 potniki vozil na relaciji Málaga–Madrid, iztiril pri Adamuzu. Vagoni so prešli na sosednji tir, po katerem je v tistem trenutku z veliko hitrostjo – po poročanju španskih medijev približno 200 km/h – pripeljal vlak družbe Renfe, namenjen iz Madrida proti Huelvi. Ob silovitem trčenju sta iztirila tudi dva vagona Renfejevega vlaka, del kompozicije pa je zdrsnil po približno štiri metre visokem nasipu. Eden od vagonov je bil po besedah andaluzijskega predsednika regionalne vlade Juanme Morena popolnoma uničen in »spremenjen v kup železja«, zaradi česar bo za reševanje potrebna težka mehanizacija.

Med žrtvami tudi strojevodja

Med smrtnimi žrtvami je tudi strojevodja Renfejevega vlaka, kar so potrdili viri španskega ministrstva za promet. Po podatkih regionalnih oblasti so bili v nesreči poškodovani tudi štirje mladoletniki, približno 170 ljudi z lažjimi poškodbami pa so oskrbeli v improvizirani poljski bolnišnici. Eden od potnikov, novinar Salvador Jiménez, ki je potoval z vlakom iz Málage, je opisal dramatične trenutke: »Nenadoma je streslo, kot bi bil potres. Takoj so začeli iskati zdravstveno osebje, z razbijači so odpirali okna in nas evakuirali. Eden od vagonov se je popolnoma prevrnil.«

Španski minister za promet Óscar Puente je nesrečo označil kot »izjemno nenavadno«. Poudaril je, da se je iztirjenje zgodilo na ravnem odseku proge, ki je bil prenovljen maja lani, vanj pa je bilo vloženih 700 milijonov evrov. Dodal je, da je bil vlak Iryo, ki je iztiril prvi, relativno nov – star približno štiri leta. »Za zdaj ne želimo špekulirati. Preiskava se je že začela,« je dejal Puente.

Španski premier Pedro Sánchez je nesrečo označil za »noč globoke bolečine« in izrazil sožalje družinam žrtev. Odpovedal je ponedeljkov urnik, vlada pa je aktivirala Vojaško enoto za izredne razmere. Andaluzijska vlada je sprožila teritorialni načrt za izredne razmere, univerzitetna bolnišnica Reina Sofía v Córdobi pa je aktivirala načrt za množične nesreče. Podporo prizadetim je ponudila tudi predsednica Madrida Isabel Díaz Ayuso, medtem ko je španska kraljeva hiša sporočila, da z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje in izraža sožalje.

Prekinjen železniški promet

Zaradi nesreče so bile vse hitre železniške povezave med Madridom in Andaluzijo (Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada in Huelva) prekinjene najmanj do ponedeljka. Upravljavec infrastrukture Adif je vzpostavil telefonsko linijo za pomoč prizadetim, Renfe pa je napovedal brezplačne spremembe in vračila vozovnic. Športna dvorana v Adamuzu je bila preurejena v improvizirano bolnišnico, nepoškodovane potnike pa so z avtobusi prepeljali v Málago, Sevillo in Córdobo. Glavne železniške postaje v Madridu, Córdobi in Sevilli so ostale odprte vso noč, da bi zagotovile pomoč prizadetim.

