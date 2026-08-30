Trajekt z 267 ljudmi se je prevrnil kmalu po izplutju: šest mrtvih, več deset pogrešanih (VIDEO)

Trajekt z okoli 270 ljudmi na krovu se je danes prevrnil ob obali Severnega Cipra kmalu po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj šest ljudi, in da so reševalne akcije v teku, navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Približno sto potnikov so evakuirali in jih prepeljali na kopno,« je za lokalno televizijo povedal Erhan Arikli, prometni minister samooklicane Turške republike Severni Ciper, ki upravlja severni del razdeljenega otoka Ciper. Dodal je, da se je v trajektu nabirala voda in da je reševalna akcija v polnem teku.

Kmalu za tem je premier Severnega Cipra Ünal Üstel za turške medije dejal, da so doslej rešili 172 ljudi in da je po prvih ocenah v incidentu umrlo najmanj šest ljudi. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je sporočilo, da izvajajo vse potrebne ukrepe za hiter odziv reševalnih in zdravstvenih služb. Ob tem je zatrdilo, da so bile bolnišnice obveščene o incidentu, da bodo lahko zagotovile vso potrebno zdravstveno oskrbo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo na krovu plovila, ki je iz pristanišča Kyrenia odplulo proti turškemu pristanišču Tasucu, 267 ljudi. Na pomoč je priskočila tudi Turčija. Kot je namreč sporočil tamkajšnji podpredsednik Cevdet Yilmaz, Ankara »zagotavlja vso potrebno pomoč pri iskalnih in reševalnih operacijah«.

Ciper je razdeljen od leta 1974. Takrat so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so kasneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.