Tramvaj iztiril in trčil v stavbo: »Ljudje so skakali skozi okna, zavladala je panika« (VIDEO)

Na kraju dogodka je pet ekip nujne medicinske pomoči, ki oskrbujejo poškodovane po iztirjenju tramvaja na Dorćolu v Beogradu. Huda prometna nesreča se je zgodila danes okoli 9.30 na križišču ulic Cara Dušana in Knićaninove, ko je tramvaj iztiril in trčil v stavbo.Po informacijah s kraja dogodka je poškodovanih več oseb, med njimi tako lažje kot huje poškodovani, obstaja pa sum, da sta dve ženski, ki sta bili v stavbi, utrpeli lažje poškodbe.

»Tramvaj je verjetno iztiril na spojnicah, ženska, ki ga je vozila, pa je refleksno začela sukati volan, da bi preprečila nesrečo. Vendar je tramvaj zadel naravnost v stavbo. Ljudje so skakali skozi okna, zavladala je splošna panika. Potnike so odnašali na nosilih,« je za Mondo povedal očividec.

Očividci navajajo, da se je pred trkom zaslišal močan zvok, »kot da tramvaj vozi po tlakovcih«, nato pa je med potniki zavladala panika. Po poročanju Monda je na kraju dogodka pet ekip nujne pomoči, tramvajski promet pa je ustavljen. Zaradi nesreče nastajajo veliki zastoji.