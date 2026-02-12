  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HUDA NESREČA V SARAJEVU

Tramvaj iztiril na eno najbolj prometnih cest v mestu: umrl mlad moški, 17-letnici amputirali nogo

Vzrok iztirjenja še ni znan.
FOTO: Angela Cini Getty Images
FOTO: Angela Cini Getty Images
STA, S. U.
 12. 2. 2026 | 18:05
2:13
A+A-

V središču Sarajeva se je danes iztiril mestni tramvaj in zapeljal na eno najbolj prometnih cest v mestu. Pri tem je umrla ena oseba, po zadnjih podatkih pa so bile še štiri poškodovane, poroča portal N1 BiH. Vzrok iztirjenja še ni znan, ogled mesta nesreče še poteka in naj bi se nadaljeval tudi v petek.

Mediji so sicer sprva poročali, da je v nesreči umrla ženska, toda predstavnica notranjega ministrstva sarajevskega kantona je po poročanju N1 BiH potrdila, da je na mestu nesreče umrl moški, rojen leta 2003. Zdravnica nujne pomoči je potrdila, da so bile štiri osebe v nesreči poškodovane, ena od njih huje. Šlo naj bi za 17-letno dekle, ki so ji morali amputirati nogo, je hrvaška tiskovna agencija Hina povzela navedbe medijev.

Tramvaj se je iztiril okrog poldneva, pri čemer je zadel v tramvajsko postajo in nato zdrsnil približno deset metrov na vozišče ulice Zmaja od Bosne. Uničen je bil celoten sprednji del tramvaja. Kraj nesreče sta si po navedbah portala N1 BiH ogledala premier kantona Sarajevo Nihad Uk in minister za promet kantona Adnan Šteta. Preiskava prizorišča nesreče naj bi potekala še v petek, poroča N1 BiH.

Zakaj se je tramvaj iztiril, še ni jasno

Nesreča se je po navedbah Hine sicer zgodila na križišču, kjer so lani rekonstruirali progo in kretnice. Iztiril se je eden od starih tramvajev, izdelanih na Češkem. Tovrstne tramvaje so sarajevske oblasti sicer začele postopoma zamenjevati z novimi vozili švicarskega proizvajalca Stadler. Doslej so kupili 25 novih tramvajev, vendar so nekateri, ki so stari že 40 let in več, še vedno v uporabi, poroča Hina.

Tramvajski promet v glavnem mestu Bosne in Hercegovine je bil vzpostavljen leta 1885, pri čemer so ga sprva vlekle konjske vprege, od leta 1895 pa so v pogonu električni tramvaji.

Več iz teme

Sarajevosmrtprometna nesrečatramvaj
ZADNJE NOVICE
18:30
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Država vrača denar za rekuperacijo – preverite, koliko lahko dobite

Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
Kaja Berlot12. 2. 2026 | 18:30
18:25
Bulvar  |  Domači trači
ŽIVLJENJE PO RESNIČNOSTNEM ŠOVU

Ema in Jan (Kmetija) sta potrdila zvezo: objavila tudi posnetek z nosečniškim testom (VIDEO)

Poleg taktiziranja in napetih dvobojev letošnjo Kmetijo zaznamujejo tudi prve romance.
12. 2. 2026 | 18:25
18:20
Šport  |  Tekme
ŠAH

Carlsen nadaljuje zbiranje šahovskih lovorik

V finalu je bil boljši od Firouzje, Lazavik pa je presenetil Nakamuro.
12. 2. 2026 | 18:20
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA V SARAJEVU

Tramvaj iztiril na eno najbolj prometnih cest v mestu: umrl mlad moški, 17-letnici amputirali nogo

Vzrok iztirjenja še ni znan.
12. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIK LJUBEZNI

Vrtnice in čokolada niso dovolj: zakaj v času valentinovega razpadajo zveze

S približevanjem 14. februarja so težave v odnosih vse očitnejše.
12. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: To prinaša vesolje na petek trinajsti

Ta položaj nas vabi, da se zazremo vase, premislimo o svojih ambicijah ...
Delo UI12. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki