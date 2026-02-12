Tramvaj iztiril na eno najbolj prometnih cest v mestu: umrl mlad moški, 17-letnici amputirali nogo

V središču Sarajeva se je danes iztiril mestni tramvaj in zapeljal na eno najbolj prometnih cest v mestu. Pri tem je umrla ena oseba, po zadnjih podatkih pa so bile še štiri poškodovane, poroča portal N1 BiH. Vzrok iztirjenja še ni znan, ogled mesta nesreče še poteka in naj bi se nadaljeval tudi v petek.

Mediji so sicer sprva poročali, da je v nesreči umrla ženska, toda predstavnica notranjega ministrstva sarajevskega kantona je po poročanju N1 BiH potrdila, da je na mestu nesreče umrl moški, rojen leta 2003. Zdravnica nujne pomoči je potrdila, da so bile štiri osebe v nesreči poškodovane, ena od njih huje. Šlo naj bi za 17-letno dekle, ki so ji morali amputirati nogo, je hrvaška tiskovna agencija Hina povzela navedbe medijev.

Tramvaj se je iztiril okrog poldneva, pri čemer je zadel v tramvajsko postajo in nato zdrsnil približno deset metrov na vozišče ulice Zmaja od Bosne. Uničen je bil celoten sprednji del tramvaja. Kraj nesreče sta si po navedbah portala N1 BiH ogledala premier kantona Sarajevo Nihad Uk in minister za promet kantona Adnan Šteta. Preiskava prizorišča nesreče naj bi potekala še v petek, poroča N1 BiH.

Zakaj se je tramvaj iztiril, še ni jasno

Nesreča se je po navedbah Hine sicer zgodila na križišču, kjer so lani rekonstruirali progo in kretnice. Iztiril se je eden od starih tramvajev, izdelanih na Češkem. Tovrstne tramvaje so sarajevske oblasti sicer začele postopoma zamenjevati z novimi vozili švicarskega proizvajalca Stadler. Doslej so kupili 25 novih tramvajev, vendar so nekateri, ki so stari že 40 let in več, še vedno v uporabi, poroča Hina.

Tramvajski promet v glavnem mestu Bosne in Hercegovine je bil vzpostavljen leta 1885, pri čemer so ga sprva vlekle konjske vprege, od leta 1895 pa so v pogonu električni tramvaji.