Trčil v tri peške in odpeljal dalje, starejša je v bolnišnici umrla

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v noči na petek v kraju Babina Greda pri Županji, je življenje izgubila 75-letna ženska, dve njeni prijateljici, stari 47 in 61 let, pa sta bili lažje ranjeni. »Hodile so ob cesti v smeri mesta, voznik kombija pa je pripeljal iz nasprotne smeri in iz neznanega razloga zapeljal na levo ter vanje trčil. Nemogoče je, da jih ni videl, saj sta imeli dve odsevne jopiče, ena pa svetleče pohodne palice,« je ta 24sata povedal Tihomir Katušić, lastnik hiše nedaleč od kraja nesreče. Neuradno so pri omenjenem portalu izvedeli, da je ena od ranjenih žensk lastnica frizerskega salona v Babini Gredi, moški, ki je povzročil prometno nesrečo, pa je bil v četrtek okrog poldneva pri njej na striženju. Po tem naj bi zapustil salon in odšel v lokal, kjer je začel popivati, nato je sprejel nespametno odločitev in pijan sedel za volan ter povzročil tragedijo. Ves kraj nedaleč od Slavonskega broda je v šoku.

»Kaj takega se pri nas ni še nikoli zgodilo, to je mirna soseska,« je za omenjeni portal še dejal Katušić. Na kraj nesreče so nemudoma prispela tri reševalna vozila, ki so 75-letnico najprej oživljali na kraju nesreče ter jo nato prepeljali v bolnišnico v Vinkovce, kjer pa je ženska žal umrla.

Kot so sporočili s Policijske uprave Vukovar-Srijem, se je nesreča zgodila, ko je 40-letni voznik kombija z nemškimi registrskimi tablicami iz še neznanega razloga izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v tri peške, ki so hodile ob robu ceste iz nasprotne smeri. Namesto da bi po nesreči poškodovanim nudil prvo pomoč ali poklical reševalce, je nadaljeval z vožnjo in zapustil kraj nesreče. Policisti so kljub temu s hitrim posredovanjem 40-letnika kmalu izsledili in pridržali. Policija trenutno opravlja kriminalistično preiskavo, zoper voznika bodo nato podali kazenski ovadbi zaradi dveh hudih kaznivih dejanj - povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom in opustitve pomoči osebi v nevarnosti, kar je dodatna oteževalna okoliščina zaradi pobega s kraja nesreče.