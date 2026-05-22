Trčila sta dva lamborghinija, skupna škoda presega milijon evrov (FOTO)

Blizu Houstona v ameriški zvezni državi Teksas se je zgodil prizor, ki ga redko vidimo celo v najbogatejših mestih Bližnjega vzhoda. V prometni nesreči sta bila namreč udeležena dva vrhunska modela znamke Lamborghini, in sicer aventador S in revuelto. Kljub dodobra uničeni pločevini v nesreči ni bil nihče poškodovan. Zgodila se je v križišču priključne ceste Texas State Highway 99 in ceste Jack Road na območju Cypress. Ko so gasilci prispeli na kraj dogodka, je eden od avtov gorel. Za zdaj še ni uradno potrjeno, ali sta avtomobila trčila drug v drugega ali sta oba v istem incidentu zletela s ceste.

Svetlo modri aventador S jo je skupil huje, saj je zagorel, ogenj pa je uničil velik del karoserije in mehanskih komponent. Gasilci so morali prerezati sprednji pokrov motorja, da so dosegli ključne dele vozila in pogasili ogenj. Od avtomobila, ki je bil do nedavnega vreden več sto tisoč dolarjev, je ostalo le še nekaj prepoznavnih elementov.

Skupna vrednost uničenih avtov preseže milijon evrov

Drugi avto v nesreči je bil revuelto, novejši in še dražji hibridni naslednik aventadorja. Na prvi pogled je videti veliko manj poškodovan kot aventador, a pogled na sprednji del razkrije resnično škodo. Nos vozila je popolnoma uničen, levo sprednje kolo in vzmetenje pa sta bila premaknjena globoko v kabino. Rabljeni aventador S v ZDA stane okoli pol milijona evrov, revuelto skoraj 700.000 evrov. Že brez upoštevanja predelav, posebnih barv, platišč skupna vrednost uničenih avtov preseže milijon evrov.