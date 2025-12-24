Trener navijačic spolno zlorabljal deklice: najmlajša stara komaj 9 let

Nekdanji trener navijačic in taborniški svetovalec Erick Joseph Kristianson je bil v Kaliforniji spoznan za krivega številnih hudih kaznivih dejanj spolne zlorabe mladoletnic. 46-letni Kristianson je bil 15. decembra obsojen zaradi skupno 23 kaznivih dejanj. Med njimi je 11 kaznivih dejanj pohotnih ali nespodobnih dejanj nad otroki, mlajšimi od 14 let, štiri kazniva dejanja nad otroki, starimi 14 ali 15 let, ter osem kaznivih dejanj spolnega napada z uporabo tujega predmeta nad mladoletnimi osebami. Obsodbo je potrdilo tožilstvo okrožja Orange County. Med letoma 2002 in 2006 je Kristianson deloval kot trener navijačic v okrožju Orange County, kjer naj bi spoznal in spolno zlorabil osem deklic. Poleg tega je delal tudi kot taborniški svetovalec pri organizaciji YMCA, kjer je po navedbah tožilstva prišel v stik z dodatnimi žrtvami.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Deklice so bile v času zlorab stare med 9 in 16 let

Dve izmed žrtev sta zaradi doživetih zlorab povsem opustili športno dejavnost. Več obtožb iz Kalifornije je prišlo na dan šele po Kristiansonovi aretaciji leta 2022 na Floridi, kjer je bil osumljen, da se je spolno zadovoljeval pred kamero ob gledanju posnetkov deklic, starih med 11 in 13 let ter neprimerno otipaval 13-letno deklico. Po poročanju ameriških medijev so bile tudi te žrtve članice kluba navijačic, v katerem je deloval kot trener. Po plačilu varščine je bil leta 2023 ponovno aretiran v Severni Dakoti na podlagi kalifornijske tiralice in izročen tamkajšnjim oblastem. Izrek kazni je predviden za 19. marec 2026, poroča True Crime News. Kristiansonu grozi do 165 let zapora oziroma dosmrtna kazen, dodatno pa še več kot šest let zaporne kazni v državnem zaporu.