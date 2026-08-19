Tri dekleta brutalno pretepla 13-letnico v trgovskem centru! Ogorčena mati: »Skakale so ji po glavi«

»Po glavi moje hčerke so skakale tako močno, da ji je na čelu ostal celo odtis športnega copata. Tri so bile proti eni. Kdo ve, kako dolgo bi vse skupaj še trajalo, če jih po naključju ne bi opazila gospa, ki se je znašla na igrišču,« nam je dan po grozljivem napadu povedala mati mladoletnice iz zagrebške četrti Lanište.

Popoldne, ki naj bi ga njena 13-letna hčerka preživela s prijateljico v trgovskem centru Arena, se je končalo na urgentnem oddelku Otroške bolnišnice v Klaićevi ulici in s travmo, ki je še dolgo ne bo pozabila. Vse se je začelo v nakupovalnem središču. Mati pravi, da so do njene hčerke in prijateljice pristopila tri dekleta, stara od 11 do 13 let. Ena od njih naj bi bila po njenih besedah zaradi nasilnega vedenja do vrstnic že dalj časa dobro znana v celotni soseski.

»Po prepiru zaradi Snapchata so ta tri dekleta mojo hčerko nagovarjala, naj gre z njimi na igrišče v Savski Gaj, kjer naj bi preteple neko tretje dekle. Toda moja hčerka je vedela, da bodo preteple njo. Čeprav jim je rekla, da ne želi nikamor, so jo odvlekle s seboj,« pripoveduje. Po njenih besedah na igrišču ni bilo nobenega pogovora. Znanke njene hčerke so si le prižgale cigareto, takoj zatem pa napadle 13-letnico. Mati pravi, da si niti ne predstavlja, v kakšnem stanju bi bila deklica danes, če mimo ne bi prišla ženska, zaradi katere so napadalke pobegnile.

Okoli 18.40 je prejela telefonski klic in izvedela, kaj se je zgodilo. Hčerko je najprej odpeljala v bolnišnico, kjer so ugotovili, da po veliki sreči nima ničesar zlomljenega. Namestili so ji Schanzov ovratnik in priporočili strogo mirovanje. Nato sta odšli še na policijsko postajo v Remetincu. »Mlajših od 14 let ni mogoče za nič kazensko preganjati,« ogorčeno dodaja mati, medtem ko pretepena deklica komaj spi. Ves dan ji je slabo, bolita jo glava in vrat. Utrpela je številne praske in hematome na glavi, hrbtu in trebuhu. Zaradi vsega, kar se je zgodilo, je močno pretresena, prav tako tudi njena celotna družina.