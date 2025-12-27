Italijanska policija je sporočila, da je aretirala sedem ljudi, osumljenih zbiranja več milijonov evrov za palestinsko islamistično gibanje Hamas. Policija je prav tako izdala mednarodne naloge za prijetje dveh drugih oseb, povezanih s primerom.

Tri humanitarne organizacije v resnici krinka za financiranje Hamasa

V preiskavo so vpletene tri organizacije, ki uradno podpirajo palestinske civiliste, vendar naj bi bile v resnici krinka za financiranje Hamasa, je sporočila policija. Deveterica je osumljena, da je okoli sedem milijonov evrov priskrbela društvom s sedežem na palestinskih ozemljih ali v Izraelu, ki so povezana s Hamasom, je še dodala policija.

Čeprav je bil uradni cilj treh združenj zbiranje donacij za humanitarne namene za palestinsko ljudstvo, je bilo več kot 71 odstotkov sredstev namenjenih neposrednemu financiranju Hamasa ali subjektov, povezanih z islamističnim gibanjem, je še dodala policija.

Med aretiranimi je bil po poročanju italijanskih medijev tudi Mohamad Hanoun, predsednik Palestinskega združenja v Italiji.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je ob tem na omrežju X objavil, da je operacija »odkrila ravnanje in dejavnosti, ki so pod pretvezo pobud v korist palestinskega prebivalstva skrivale podporo in sodelovanje s terorističnimi organizacijami«.