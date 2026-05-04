TRI LETA OD ZLOČINA

Tri leta žalosti, bolečine in spominov: Uroš poslal srhljivo sporočilo prijatelju, nato ubil devet mladih

Srbija obeležuje obletnico množičnega umora mladih.
Uroš Blažić po aretaciji. FOTO: MUP Srbije
A. G.
 4. 5. 2026 | 16:59
4:21
A+A-

Na današnji dan pred tremi leti je v vaseh Malo Orašje in Dubona bilo ubitih devet mladih, medtem ko jih je bilo 12 ranjenih. Uroš Blažić je bil pravnomočno obsojen na 20 let zapora, danes pa po vsej Srbiji potekajo komemoracije in programi spomina. V vaseh pri Mladenovcu in Smederevu je na današnji dan pred tremi leti umrlo devet in bilo ranjenih 12 mladih ljudi. Uroš Blažić je bil spoznan za krivega množičnega umora in pravnomočno obsojen na kazen 20 let zapora. 

Nekaj po 22. uri in 30 minut 4. maja 2023, dan po zločinu v OŠ »Vladislav Ribnikar«, je v Malem Orašju Uroš Blažić ubil Nemanjo Stevanovića, Lazarja Milovanovića, Marka Mitrovića, Aleksandra Milovanovića in Nikolo Milića. Nekaj minut kasneje je v sosednji vasi Dubona ubil Milana in Kristino Panić ter Daliborja Todorovića. Hudo ranjeni Petar Mitrović iz Malega Orašja je umrl petdeset dni kasneje v bolnišnici.

Dve žrtvi sta bili mladoletni. Najmlajša je bila stara 14, najstarejša pa 25 let. V Malem Orašju so bili hudo ranjeni Miloš Jovanović (23), Jovan Ranković (21) in Nemanja Ilić (20), lažje pa Aleksa Đorđević (21) in Nikola Mitrović (19). V Duboni so bili hudo poškodovani Nevena Vujić (19) in Ivan Ivković (16) iz Dubone ter Andrijana Mitrović (17) in Anđela Stevanović (17) iz Malega Orašja, ki sta se tisti večer znašli v Duboni. Hude poškodbe so utrpeli tudi Jovica Stevanović (52), Milomir Mijailović (56) in njegov bratranec Predrag (54). Lažje je bil poškodovan Milan Pešić (32) iz Velike Krsne. Ranjeni v tem hudem zločinu se še danes okrevajo po poškodbah.

Izrečena kazen po 20 let zapora

V jutranjih urah 5. maja je bil v Grošnici pri Kragujevcu aretiran Uroš Blažić, ki je imel v času zločina nepolnih 21 let. Usodne večeri, 4. maja 2023 ob 22.14, je Blažić svojemu prijatelju Viktorju Đorđeviću poslal sporočilo: »Izgorel sem, odpravljam se v avto, da naredim masaker«. Samo šest minut kasneje je začel krvavi pohod in ubil prvo žrtev. Blažića je 12. decembra 2024 Višje sodišče v Smederevu spoznalo za krivega množičnega umora v vaseh Malo Orašje in Dubona. Za krivega je bil spoznan tudi njegov oče Radiša. Obema je bila izrečena kazen po 20 let zapora, kar je potrdilo tudi Apelacijsko sodišče v Beogradu.

Apelacijsko sodišče v Kragujevcu je potrdilo prvostopenjsko sodbo in pravnomočno oprostilo Gorana Gavrilovića, strica Uroša Blažića, obtožbe za nedovoljeno proizvodnjo, posedovanje, nošenje in promet orožja in eksplozivnih snovi, medtem ko je njegovega sina Borisa Gavrilovića (20) pravnomočno obsodilo za to kaznivo dejanje na kazen enega leta in pol zapora.

Polaganje vencev, komemorativni program in memorialni turnir

V okviru obeleževanja obletnice množičnega umora v Malem Orašju in Duboni bodo najprej člani družin, sorodniki, prijatelji, domačini ter predstavniki mesta in državnih institucij položili vence in cvetje na krajih zločina. V Malem Orašju bo to na Ravnem Gaju, mestu, kjer se je mladina iz vasi redno zbirala. Po komemoraciji bo v nadaljevanju programa spomina na žrtve okoli 11. ure potekal primeren program, predvajan bo kratek film o umrlih mladih ljudeh, brali se bodo verzi, kasneje pa bo na stadionu FK »Ravni Gaj« odigran memorialni nogometni turnir z naslovom »Živite«. Organizatorji turnirja so starši umrlih, FK Ravni Gaj in Fundacija »Angelina«. Podpora prihaja tudi od Nogometne zveze Srbije in predstavnikov nogometnih klubov Crvena zvezda in Partizan. Nogomet so najbolj imeli radi fantje iz Malega Orašja, skupaj so na pobudo umrlega Petra Mitrovića sodelovali pri obnovi kluba in stadiona Ravni Gaj, poroča Mondo.

Tretji in četrti maj se obeležujeta kot dneva spomina na žrtve množičnih umorov v OŠ »Vladislav Ribnikar« ter v vaseh Malo Orašje in Dubona.

