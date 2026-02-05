Tri najstniške sestre skočile v smrt, ko so jim starši zaplenili mobilnike

Tri sestre iz Indije, stare 12, 14 in 16 let, so v noči na sredo z devetega nadstropja stanovanjskega bloka skočile v smrt po tem, ko so jim straši zasegli mobilne telefone, prepričani, da veliko preveč prostega časa preživijo z igranjem iger in na družabnih omrežjih. Po poročanju lokalnih medijev so se Pakhi, Prachi in Vishika okrog druge ure ponoči zbrale na balkonu, se prijele za roke in skočile, njihovo pot proti tlom pa so spremljali tako glasni kriki, da so prebudili sosede in tudi njihove starše, ki so pritekli v sobo, a bilo je prepozno. Pretresena mama in oče sta kasneje v dnevniku nega od deklet našla osem strani dolgo poslovilno pismo, v njem pa srhljive izpovedi o ljubezni sestra do Koreje, zaradi katere so dekleta tudi toliko časa preživela na mobilnih telefonih. Igrala so korejske videoigre, poslušala svoje najljubše K-pop izvajalce, s pomočjo aplikacij so se korejščine celo učila.

»Kako nas boste prisilili, da zapustimo Korejo? Koreja je bila naše življenje, imamo jo raje kot to družino,« je med drugim pisalo v pismu. Dekleti sta si pred smrtjo celo nadela korejska imena – Cindy, Maria in Aliza. Njihova obsedenost v vsem korejskim je bila tako ekstremna, da so dekleta opisala celo gnus ob misli, da bi se, ko odrasteta, morali poročiti z Indijcem. »Všeč nam je bil Korejec, vidva pa sta nas želela prisiliti, da se poročimo z Indijci. Česa takega nismo pričakovale. Zato se naše življenje tukaj in zdaj konča,« je še pisalo v sporočilu.

Po poročanju indijskih medijev naj bi mlada dekleta med pandemijo covida-19 postal povsem zasvojena s korejsko ljubezensko igro, med katero uporabniki izpolnjujejo različne naloge, zadnja od njih pa naj bi bila samomor. »Ko smo prispeli na kraj dogodka, smo lahko le še potrdili, da so tri dekleta, hčere Chetana Kumarja, umrla po skoku z višjega nadstropja stavbe,« je dejal Atul Kumar Singh, pomočnik policijskega komisarja v kraju Bharat City, z lokalnimi novinarji pa se je pogovarjal tudi Arun Singh, eden od sosedov, ki je bil priča grozljivemu dogodku. »Nisem mogel ugotoviti, ali je bil na balkonu moški ali ženska, ker sem bil daleč. Poklical sem ženo in ji rekel, da nekdo poskuša skočiti in da bi moral nekaj storiti. Žena je bila prepričana, da gre za prepir med partnerjema, videti je bilo, kot da moški hoče skočiti, ženska pa ga poskuša potegniti nazaj v stanovanje. Nato se je pojavila tretja oseba in se tudi približala ograji. Preden sem lahko vzel telefon in poklical policijo, so vse tri padle oziroma skočile v globino,« se je grozljivega dogodka, ki ga, kot pravi, ne bo zlepa pozabil, spominjal Singh.