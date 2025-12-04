Trije najstniki (14, 15 in 19 let) so se prevrnili v bazen in umrli: »Niso imeli nikakršnih možnosti« (VIDEO)

O grozljivi prometni nesreči poročajo francoski mediji. Trije najstniki so umrli, potem ko je njihov avtomobil na jugu Francije zapeljal s ceste, prebil zid in se prevrnil v zasebni bazen.

Ostali so ujeti v vozilu in umrli

Avtomobil je bil približno enako velik kot bazen, najstniki, stari 14, 15 in 19 let, pa vrat niso mogli odpreti in so se utopili. Ta nenavadna nesreča se je zgodila v mestu Alès v zgodnjih sredinih jutranjih urah. »To je resnično vrhunec groze,« je dejal državni tožilec Abdelkrim Grini. »Znašli so se z glavo navzdol v ledeno mrzli vodi. Niso imeli nikakršnih možnosti.«

Neuradna poročila nakazujejo, da je bila najmlajša od treh žrtev v času nesreče za volanom avtomobila. Nesreča, ki se je zgodila ponoči ob močnem dežju, je bila posledica neverjetnega spleta okoliščin, ob tem navaja BBC. Televizija BFMTV pa je poročala, da je bil bazen globok le 1,5 metra.

Našli jeklenke z didušikovim oksidom

Po navedbah francoskih medijev so v avtomobilu našli jeklenke z didušikovim oksidom. Didušikov oksid je plin, ki se ga rekreativno uživa zaradi občutka evforije, sproščenosti in umirjenosti, priljubljen pa je med najstniki. Sprožena je bila preiskava vzroka smrti. Trupla treh žrtev so medtem prepeljali na obdukcijo.