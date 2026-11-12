Triletni deček padel iz tretjega nadstropja in umrl, našel ga je komunalni delavec

V središču Splita se je danes zjutraj zgodila huda tragedija. Po neuradnih informacijah je približno triletni deček padel iz tretjega nadstropja stavbe. Kljub prizadevanjem reševalcev in zdravnikov je otrok umrl v bolnišnici, poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

Splitska policija je danes okoli 7.10 prejela obvestilo, da so v središču mesta našli poškodovanega otroka. Na kraj so nemudoma napotili pristojne službe, reševalci nujne medicinske pomoči pa so otroku pomagali in ga prepeljali v bolnišnico.

Žal so se uresničili najhujši strahovi. Kot je za Slobodno Dalmacijo potrdila tiskovna predstavnica splitskega kliničnega bolnišničnega centra Kristina Bitanga, je otrok umrl. »Otroka so v KBC Split pripeljali brez znakov življenja. Takoj smo začeli oživljanje, vendar smo kljub vsem prizadevanjem zdravstvene ekipe žal morali potrditi otrokovo smrt,« je povedala.

Po neuradnih informacijah je bil otrok deček, star približno tri leta, ki naj bi padel iz tretjega nadstropja. Na kraju tragedije bodo policisti opravili ogled, kriminalisti pa preiskujejo vse okoliščine dogodka. Po doslej zbranih informacijah so otrokove poškodbe posledica padca.

Kot še neuradno poroča Slobodna Dalmacija, so zdravniki zaradi tragedije pretreseni. Nesrečnega dečka naj bi našel delavec komunalnega podjetja Čistoća.