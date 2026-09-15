Pretresljive podrobnosti po požaru: hudo opečenega triletnika že prej našli samega na ulici, želeli so ga izločiti iz družine

V Zadru se je včeraj zvečer odvijala prava drama. V stanovanjskem bloku je izbruhnil požar, v katerem je bil izjemno hudo poškodovan komaj triletni otrok. Požar je izbruhnil nekaj po 19. uri v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici Franka Lisice. Na kraj dogodka so nemudoma prihiteli gasilci, reševalci in policisti, območje okoli stavbe pa so zavarovali. Ogenj je zajel dva prostora v stanovanju, gasilcem pa ga je uspelo lokalizirati okoli 20.25.

Vzrok požara za zdaj še ni znan

Iz zadrske splošne bolnišnice so potrdili, da je bil v požaru hudo poškodovan triletni otrok. Takoj po prihodu v bolnišnico so ga sprejeli na intenzivno nego in intubirali. Po besedah pomočnika direktorja bolnišnice Nedjeljka Jovića je otrok utrpel opekline prve in druge stopnje na približno 40 do 60 odstotkih telesa, zaradi vdihavanja vročega zraka pa ima tudi opekline dihalnih poti.

Otrok je življenjsko ogrožen. Zdravniki so ga pripravljali na prevoz v Kliniko za otroške bolezni v Zagrebu, kjer zdravijo najtežje opečene otroke.

Nove pretresljive podrobnosti: triletnika naj bi želeli izločiti iz družine

Po hudem požaru v stanovanju v Zadru, v katerem je bil težko poškodovan triletni deček, na dan prihajajo novi podatki o družinskih razmerah. Hrvaški minister Alen Ružić je potrdil, da je bila družina že pred nesrečo vključena v ukrepe socialnega varstva, zdaj pa se odpirajo tudi vprašanja o tem, ali bi bilo tragedijo mogoče preprečiti. Po neuradnih informacijah Zadarskega lista je bilo pred kratkim predlagano, da bi triletnega dečka izločili iz družine oziroma iz varstva njegove 37-letne matere. Minister je še potrdil, da je bila družina pod nadzorom hrvaškega zavoda za socialno delo. Po neuradnih informacijah naj bi pristojni v preteklosti odredili več različnih ukrepov, tudi intenzivnejši nadzor in pomoč družini.

To naj ne bi bilo prvič

Po poročanju hrvaških medijev naj to ne bi bil prvi primer, ko je bil otrok brez spremstva odraslih. Nedavno naj bi kar sam hodil po ulici.