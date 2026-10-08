Trinajstletnik z nožem ubil učiteljico in učenko Nelo: njegova mama naj bi ravnateljici grozila s smrtjo

Na Slovaškem preiskujejo okoliščine napada z nožem na osnovni šoli v kraju Staškov, v katerem sta umrli 61-letna učiteljica in učenka Nela. Policija je po tragediji pridržala tudi mater 13-letnega osumljenca, ki naj bi ravnateljici šole grozila s smrtjo. Sodišče je za 30-letnico odredilo pripor, odločitev pa še ni pravnomočna. Kot poroča slovaška javna radiotelevizija STVR, je preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Žilini v petek, 2. oktobra, odločila, da mora mati domnevnega napadalca v pripor. Ženska z inicialkama V. H. je osumljena kaznivih dejanj, povezanih z grožnjami in kršitvijo javnega reda in miru. Po poročanju tujih medijev naj bi ravnateljici šole grozila z umorom. Slovaška televizija je medtem poročala, da naj bi mati grozila tudi nekaterim sinovim vrstnikom, enega od dečkov pa naj bi celo fizično napadla.

Kraj dogodka. FOTO: Getty Images

Učitelji podali kazensko ovadbo

Napad se je zgodil v torek, 29. septembra, v jutranjih urah na osnovni šoli v Staškovu v okrožju Čadca. Po doslej znanih informacijah je 13-letni učenec osmega razreda z nožem napadel več oseb. Enainšestdesetletna učiteljica je zaradi poškodb umrla na kraju dogodka, hudo poškodovana učenka Nela pa dva dni pozneje. Policisti so osumljenega učenca po napadu prijeli. Preiskava poteka zaradi posebej hudega kaznivega dejanja umora in poskusa umora. Ker je deček star 13 let, po slovaški zakonodaji še ni kazensko odgovoren, pristojni organi pa lahko odločajo o drugih zaščitnih oziroma vzgojnih ukrepih.

Slovaška radiotelevizija je 7. oktobra objavila dodatne ugotovitve o dogodkih pred napadom. Po navedbah varnostnega analitika Radovana Bránika naj bi se učenec na dejanje pripravljal. Preiskovalci naj bi v prostorih, kjer je prebival, našli gradivo, ki kaže na načrtovanje napada, med drugim seznam, zaradi katerega obstaja sum, da je nameraval napasti še več ljudi. Deček je približno teden dni pred tragedijo izdelal kolaž koncentracijskega taborišča, na katerem sta bili upodobljeni dve pedagoški delavki. Na njegovo ravnanje naj bi opozorila prav učenka Nela, ki je pozneje postala ena od žrtev napada.

Pet dni pred tragedijo je del učiteljev zaradi spornega gradiva podal kazensko ovadbo. Dan pred napadom so šolo obiskali strokovnjaki svetovalnega centra, vendar med obravnavo razreda niso zaznali agresivnega vedenja. Za učenca je bil predviden tudi individualni psihološki pregled, ki pa pred napadom ni bil opravljen.

Kraj dogodka. FOTO: Getty Images

Nadaljevanje napada preprečila ravnateljica

Deček je med napadom dvema prijateljema zaklical, naj pobegneta, nato pa napadel pedagoški delavki. Nadaljevanje nasilja naj bi preprečila ravnateljica, ki je z učencem vzpostavila pogovor in ga prepričala, da je odšel z njo v pisarno. Po analitikovih besedah je deček zahteval prihod policije in izražal željo, da bi ga policisti ubili. Ravnateljici ga je kljub nevarnim okoliščinam uspelo umiriti in preprečiti nadaljnje napade. Preiskovalci še ugotavljajo, kaj je 13-letnika privedlo do nasilnega dejanja in ali bi bilo tragedijo mogoče preprečiti. Posebno pozornost namenjajo opozorilnim znakom pred napadom ter ravnanju pristojnih ustanov, ki so bile z dečkovim vedenjem seznanjene že pred dogodkom. Slovaške oblasti medtem nadaljujejo tudi preiskavo domnevnih groženj njegove matere. Odločitev o njenem priporu zaenkrat še ni pravnomočna.