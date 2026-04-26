Trumpov napadalec s pištolo, noži in šibrovko brez težav mimo dveh kontrolnih točk (VIDEO)

Namestnik direktorja tajne službe Matthew Quinn je na omrežju X zapisal, da so bili »priča strahopetnemu poizkusu ustvarjanja nacionalne tragedije«. Dodal je, da je bila »moč razvejane varnostne strukture očitna«. »Hvaležen sem pogumnim pripadnikom in pripadnicam tajne službe ZDA ter našim cenjenim partnerjem v organih pregona,« je še dodal.

Na napadalca niso niti streljali, tekel je mimo

Več udeležencev dogodka je sicer pred tem sicer kritiziralo varnostne ukrepe in se spraševalo, kako je moški sploh lahko prišel tako daleč. Po navedbah policije je imel napadalec pri sebi šibrovko, pištolo in več nožev. Osumljenec je skušal vdreti v dvorano, kjer je potekal dogodek z več sto udeleženci, a so ga obvladali agenti tajne službe. Eden od njih je bil ustreljen, a ga je zaščitil neprebojni jopič.

Obiskovalci, očividci in drugi goste hotela, kjer je večerja potekala, pa poročajo o malo drugačni zgodbi. Napadalec naj bi v preddverje vstopil iz smeri hotela in ne od zunaj, kjer se je kontrola dejansko izvajala. Ker je bil 31-letni Cole Tomas Allen prijavljen kot gost hotela, je do preddverja prišel povsem mimo kontrole, oborožen do zob.

Hkrati vabljeni na večerjo opozarjajo, da je bila tudi kontrola vstopnic minimalna. »Prejeli smo generična vabila brez naših imen, na jih je bila natisnjena le koda,« je na omrežju X zapisal nekdo izmed povabljenih. Ob kontroli vabila naj ne bi preverjali osebnih dokumentov, česar pa varnostna služba še ni naslovila.

Tajna služba ZDA je sporočila, da je napadalca na sobotni večerji Združenja dopisnikov Bele hiše v Hotelu Washington Hilton, kjer se je nahajal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ustavila ob prvem stiku z njim.

Dogodek obsodil tudi Robert Golob

»Ostro obsojam sobotni napad na predsednika ZDA in prvo damo,« je danes po strelskem incidentu na večerji dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil tudi predsednik Donald Trump, sporočil premier Robert Golob. Kot je dodal v izjavi, ki jo je na omrežju X objavila vlada, za nasilje ni izgovora in ga nikoli ne bo.