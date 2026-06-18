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Trupla umorjenih pokopal na plaži, sodnik: »Ste ogaben in nizkoten moški«

Rex Heuermann je v 17 letih pokončal osem žensk.
Američan je aprila priznal krivdo. FOTO: Facebook
Američan je aprila priznal krivdo. FOTO: Facebook
STA, G. S.
 18. 6. 2026 | 21:05
1:36
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Državno sodišče okrožja Suffolk je 62-letnega Rexa Heuermanna, ki je med letoma 1993 in 2010 ubil osem žensk in njihova trupla pokopal na plaži Gilgo na Long Islandu pri New Yorku, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Heuermann je aprila priznal krivdo za umore, ki so povzročili preplah na območju priljubljenih plaž. Leta 2010 so tam odkrili trupla štirih žensk, obsojenec pa je pozneje priznal še štiri umore. Večinoma je šlo za prostitutke, za katere je bil prepričan, da jih nihče ne bo pogrešal.

Marca 2022 so preiskovalci začeli spremljati Heuermanna, potem ko je ena od prič opisala vozilo s kraja umora, ki je bilo podobno njegovemu. Preiskava je ugotovila, da je imel stike z žrtvami po telefonu. Policisti so iz smeti izbrskali ostanek pice, ki jo je jedel, in tako prišli do njegovega DNK. Tega so nato primerjali s tistim, ki so ga našli na rjuhi, v katero je bilo zavito eno od trupel, in ugotovili, da se ujemata. Leta 2023 so ga aretirali, primer pa se je na sodišču vlekel do letos. »Ste ogaben in nizkoten moški, če ste sploh moški. In strahopetec,« je ob izreku kazni na sodišču v Riverheadu na Long Islandu dejal sodnik Timothy Mazzei. »Odvedite ga.«

Nima možnosti za predčasni izpust iz zapora. FOTO: Posnetek zaslona
Nima možnosti za predčasni izpust iz zapora. FOTO: Posnetek zaslona

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