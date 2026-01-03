Na Hrvaškem se je zgodila tragedija. V družinski hiši na območju Gline so v petek popoldne našli trupli dveh moških, je sporočila policija.

Zgorevanje saj in smole

Policija je obvestilo prejela okoli 15. ure, na kraju dogodka pa je bil opravljen ogled. Požarni inšpektor in namestnica županijske državne tožilke v Sisku sta ugotovila, da je v noči s četrtka na petek med 22. in 8. uro prišlo do požara zaradi zgorevanja saj in karbonizirane smole, naložene na dnu dimnika.

Zaradi prenosa toplote na zunanjo stran dimnika sta se v hodniku vnela lesena opažena obloga in oblačila ter se je razvil gost dim. Ustvaril se je intenziven dim, zaradi katerega je najverjetneje prišlo do zadušitve 86‑letnika in 69‑letnika, nakar se je požar sam pogasil, je še sporočila policija.

Pooblaščeni dimnikar je pregledal dimnik in ugotovil, da ni bil očiščen.

Trupli umrlih moških so prepeljali v bolnišnico v Sisku, kjer bo opravljena obdukcija, policija pa bo o dogodku podala poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu.

Policija objavila nasvete za občane:

-preglede in čiščenje dimnikov in dimovodnih kanalov naj opravi dimnikar oziroma pooblaščena in odgovorna strokovna oseba, in to najmanj enkrat na leto

-izredni pregled dimnika opravite ob vsaki spremembi goriva ali kurilne naprave

-plinske porabnike in porabnike tekočih goriv (gorilnike, pretočne grelnike vode) obvezno servisirajte pri pooblaščenih strokovnih serviserjih, saj boste s tem povečali varnost in racionalizirali porabo goriva

-pri uporabi peči ali kamina poskrbite, da je okolica varna pred požarom (umaknite lahko vnetljive predmete)

-redno čistite dovodne in odvodne ventilacijske odprtine na vratih kopalnice ali kurilnice

-preverite tudi sistem centralnega ogrevanja, da bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča neustrezno delovanje naprave

-plinskih kuhalnikov in drugih aparatov z odprtim plamenom ne uporabljajte v prostorih, v katerih se skladiščijo, proizvajajo ali obdelujejo vnetljivi in eksplozivni materiali

-očiščeni pepel lahko povzroči požar tudi po 24 urah, zato vročega pepela ne odlagajte v zabojnike za smeti, kante, vreče ali druga odlagališča na prostem v neposredni bližini gorljivega materiala

-če se v prostoru zazna kiselkast vonj, takoj zaprite plin.