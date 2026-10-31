Trupli matere in hčerke več mesecev skrivala v zamrzovalnikih: obtožili dva brata

Primer se je začel razpletati julija 2024, ko je sorodnik 34-letne ženske sirskega rodu, ki je živela v Nemčiji, prijavil izginotje nje in njene desetletne hčerke. Ženska je bila v partnerskem razmerju s 56-letnim obtožencem, ki je policiji sprva zatrjeval, da sta se mati in deklica skrili. Zaradi suma, da njegova zgodba ne drži, so brata 20. junija 2025 aretirali, čeprav sta bili žrtvi takrat še vedno pogrešani.

Novembra 2025 je glavni osumljenec razkril, kje sta trupli. Policisti so ju našli v dveh zamrzovalnikih, skritih za posebej zgrajeno predelno steno iz mavčnokartonskih plošč v stanovanju mlajšega brata v Innsbrucku. 56-letnik se je zagovarjal, da je deklico našel že mrtvo, smrt njene matere pa naj bi bila posledica nesrečnega dogodka. Tožilstvo je njegove navedbe zavrnilo. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik tožilstva, tožilec Hansjörg Mayr, je rekonstrukcija dogodkov pokazala, da je 56-letnik 21. julija 2024 najprej zadušil svojo 34-letno partnerko, nato pa ubil še njeno mladoletno hčerko.

Umora naj bi bila skrbno načrtovana

Preiskava je razkrila, da naj bi bila umora vnaprej načrtovana in da sta brata poskrbela tudi za skrivanje trupel. Priprave na zločin so potekale več dni. Brat glavnega osumljenca je štiri dni pred umoroma najel dodatno shrambo. Tri dni pred zločinom je kupil velik zamrzovalnik, opremljen z verigo in ključavnico, dan pozneje pa še drugega.

Čeprav je preiskava razkrila način izvedbe umorov in skrbno načrtovanje skrivanja trupel, motiv za umor matere in njene desetletne hčerke v doslej navedenih informacijah ni pojasnjen. Glavni osumljenec je po aretaciji podal svojo različico dogodkov, vendar je tožilstvo njegove navedbe zavrnilo, poroča Glasdijaspore.at.