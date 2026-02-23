Trupli sta bili oviti v ribiško mrežo: strašni prizori smrti dvojice ribičev pretresli državo

Srbijo pretresa grozljiva tragedija. Tri dni po prijavi izginotja in začetku iskalne akcije za dvojico ribičev, Stefanom Krstićem (38) in Slavišo Antićem (47), ki sta izginila na jezeru Barje pri Leskovcu, so našli njuni trupli, oviti v ribiško mrežo, s čimer se je žal končala večdnevna drama, ki je pretresla družine in prijatelje.

»Trupli so našli na globini 35 metrov, ovita v ribiško mrežo, potapljače pa je prizor šokiral. Verjetno bi se lahko rešila, če se ne bi zapletla v mrežo, a nista imela kam. Družina je povsem iz sebe, prav tako vsi bližnji, ki so ju poznali,« je v solzah za Kurir povedala sorodnica enega od ribičev.

Novico o tragičnem razpletu so za Kurir potrdili tudi na Policijski upravi v Leskovcu, prišla pa je po izčrpavajoči večdnevni iskalni akciji, ki je potekala brez prestanka, v upanju na drugačen izid.

FOTO: MUP

Krstić in Antić sta se v sredo odpravila na ribolov na jezeru, kar sta počela že vrsto let. Ko se naslednje jutro nista oglasila na telefone, sta družini takoj obvestili policijo. Njuna mobilna telefona sta bila nedosegljiva, izginil pa je tudi njun čoln.

»V akcijo so se vključili pripadniki policije, rečne enote ter potapljači Žandarmerije iz Niša. Preiskovali so obalo, grmovje in nedostopne dele, medtem ko so čolni z reševalci ure in ure krožili po jezeru. Uporabili so tudi specializirano opremo, vključno s sonarji in podvodnimi kamerami, da bi čim natančneje pregledali dno jezera,« pravi vir za Kurir in dodaja, da so kljub velikemu angažmaju in upanju družin, da bodo njuna najdražja našli živa, dnevi minevali brez konkretnih rezultatov.

»Tretji dan iskanja, v zgodnjih popoldanskih urah, so njuni trupli našli v jezeru na globini okoli 35 metrov. Družine, ki so ves čas čakale na kakršno koli informacijo, so kmalu obvestili o najhujšem izidu. Povsem so iz sebe ...«

Po prvih neuradnih informacijah naj bi do tragedije prišlo zaradi prevrnitve čolna, vendar bodo natančne okoliščine znane po obdukciji in preiskavi. Pristojni organi so opravili ogled kraja, preiskava pa bo razjasnila vse podrobnosti, ki so privedle do nesreče.

Domačini pravijo, da je bila voda v tistih dneh narasla, vremenske razmere pa spremenljive, z močnim vetrom, kar je, kot navajajo, zagotovo dodatno otežilo zadrževanje na vodi. Kljub temu sta bila ribiča po besedah znancev izkušena in sta dobro poznala teren, zato je novica o njuni smrti povzročila še večji šok.