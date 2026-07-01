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OSUMLJEN AVSTRALEC

Truplo najstnice našli v kovčku: »Želim, da storilca usmrtijo«

Tajsko je pretresel grozljiv umor 17-letnega dekleta.
Nadzorne kamere so pokazale osumljenca in najstnico ob vstopu v stavbo. FOTO: Reuters

Nadzorne kamere so pokazale osumljenca in najstnico ob vstopu v stavbo. FOTO: Reuters

Osumljeni je 46-letni Simon Peter Carman. FOTO: AFP

Osumljeni je 46-letni Simon Peter Carman. FOTO: AFP

V to potovalko je stlačil umorjeno. FOTO: AFP

V to potovalko je stlačil umorjeno. FOTO: AFP

Nadzorne kamere so pokazale osumljenca in najstnico ob vstopu v stavbo. FOTO: Reuters
Osumljeni je 46-letni Simon Peter Carman. FOTO: AFP
V to potovalko je stlačil umorjeno. FOTO: AFP
T. H.
 1. 7. 2026 | 10:45
2:21
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V Pattayi, priljubljenem tajskem letoviškem mestu, znanem po živahnem nočnem življenju, turistični ponudbi in številnih plažah, so ob železniški progi našli kovček, v katerem je bilo golo truplo umorjenega 17-letnega dekleta. Policisti so na bangkoškem letališču kmalu po odkritju kovčka aretirali Avstralca, ki ga sumijo grozljivega umora. Šestinštiridesetletni Simon Peter Carman je bil tik pred tem, da vstopi na letalo in se vrne v domovino.

Mladoletno Tunčanok Donhomle so kot pogrešano prijavili v petek, le nekaj ur pozneje pa se je iskanje končalo z grozljivo najdbo. Preiskovalci so s pomočjo nadzornih kamer odkrili osumljenca. Posnetki prikazujejo moškega in dekle, ko skupaj vstopita v stanovanjsko stavbo. Nekaj ur pozneje je iz nje odšel sam z večjo potovalko. Posnetki naj bi pokazali tudi, da je torbo nato naložil na motorno kolo in se odpeljal proti travnatemu predelu ob železniški progi, kjer so pozneje odkrili truplo. Simona Petra Carmana bremenijo umora, skrivanja in premikanja trupla ter ugrabitve mladoletne osebe z namenom spolne zlorabe. Grozi mu smrtna kazen.

Želim, da ga usmrtijo, želim, da se sooči s posledicami svojega dejanja.

Med zaslišanjem naj bi svojo razlago dogodkov večkrat spreminjal. Najprej je zatrjeval, da je dekle izginilo iz njegovega stanovanja, med poznejšim zaslišanjem pa je trdil, da je med njima izbruhnil spor. Po njegovih besedah naj bi ga napadla z nožem, sam pa naj bi med prerivanjem nenamerno povzročil njeno smrt. Po aretaciji je družini žrtve poslal kratko sporočilo, v katerem je izrazil obžalovanje zaradi tragedije. Družina najstnice je pretresena. »Moja hči ni imela mame, zato si je vedno sama poiskala pot do tistega, kar je potrebovala. Pri tem je vedno pomagala tudi meni,« je dejal njen oče, 46-letni Thongchai Donhomla. Mačeha umorjenega dekleta Oradee Bussarakum za storilca zahteva najstrožjo možno kazen: »Želim, da ga usmrtijo, želim, da se sooči s posledicami svojega dejanja.« 

V to potovalko je stlačil umorjeno. FOTO: AFP
V to potovalko je stlačil umorjeno. FOTO: AFP

Osumljeni je 46-letni Simon Peter Carman. FOTO: AFP
Osumljeni je 46-letni Simon Peter Carman. FOTO: AFP

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