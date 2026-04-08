Brutalno umorjena mamica štirih otrok, truplo na dvorišču pod kupom trave: »Sovražim jo!«

Brutalni umor matere štirih mladoletnih otrok je pretresel sosednjo Avstrijo.

»Rad bi prijavil umor,« je dejal moški, ki je na veliko noč poklical policijo, ta pa je nemudoma prihitela na prizorišče zločina v občini Sooß blizu Badna.

Truplo 38-letnice je ležalo na vrtu, prekrito s sveže pokošeno travo. Moški (47), ki je poklical policijo, je bil mož umorjene in oče njenih štirih otrok. Že nekaj časa so živeli ločeno, a ob prihodu policije je trdil, da jo je umoril neznanec.

»Sovražim jo!«

Avstrijska policija je začela preiskavo in kmalu prišla do šokantnih spoznanj, navaja Heute. Avstrijec kosovskega rodu je na veliko noč prišel, da bi se pogovoril s svojo ženo, prav tako kosovskega rodu, a jo je nameraval ubiti. To je med zaslišanjem priznal policiji in dodal: »Sovražim jo!« Medtem ko so bili otroci zunaj, je 47-letnik ženo napadel v hiši. Vanjo je izstrelil tri krogle in jo zadel v glavo, vrat in prsi. Obdukcija je pokazala, da streli niso bili smrtonosni. A besni morilec se tam ni ustavil. Ranjeno 38-letnico je zabodel z izvijačem in še večkrat z nožem. Domnevno jo je zabodel desetkrat. Njeno truplo je odnesel na vrt in ga skušal skriti pod vrtne odpadke, pod kup pokošene trave. Ko je tja prišel eden od otrok, je umor prijavil policiji.

Prepoved približevanja

Po ločitvi leta 2019 je ženska z otroki ostala v družinski hiši. Po informacijah Heuteja so moškemu izrekli prepoved približevanja in z otroki eno leto ni imel stikov. Kljub temu je pogosto iskal stik z njo, jo zasledoval in jo celo iz zasede napadel na delovnem mestu. Vendar pa zoper njega ni bila vložena nobena obtožnica. Po navedbah tožilstva prej ni bil kaznovan.

»Moral sem rešiti svoje otroke pred pogubo«

Moški je zdaj v priporu v Wiener Neustadtu. Po poročilih je bil med zaslišanjem videti brez čustev in se je, kot piše Krone Zeitung, zagovarjal z besedami: »Moral sem rešiti svoje otroke pred pogubo.« Trdil je tudi, da je bila njegova žena obsedena s črno magijo in da je vplivala na njune otroke. Štirje mladoletni otroci, ki so po krvavem pohodu očeta ostali sami, so bili predani v oskrbo pristojnemu uradu za socialno delo.