UMOR

Brutalno umorjena mamica štirih otrok, truplo na dvorišču pod kupom trave: »Sovražim jo!«

Brutalni umor je pretresel sosednjo Avstrijo.
Njeno truplo je odnesel na vrt in ga skušal skriti pod vrtne odpadke, pod kup pokošene trave. (Fotografija se simbolična) FOTO: Delo Ai
M. U.
 8. 4. 2026 | 19:58
 8. 4. 2026 | 20:04
2:43
A+A-

Brutalni umor matere štirih mladoletnih otrok je pretresel sosednjo Avstrijo.

»Rad bi prijavil umor,« je dejal moški, ki je na veliko noč poklical policijo, ta pa je nemudoma prihitela na prizorišče zločina v občini Sooß blizu Badna.

Truplo 38-letnice je ležalo na vrtu, prekrito s sveže pokošeno travo. Moški (47), ki je poklical policijo, je bil mož umorjene in oče njenih štirih otrok. Že nekaj časa so živeli ločeno, a ob prihodu policije je trdil, da jo je umoril neznanec.

»Sovražim jo!«

Avstrijska policija je začela preiskavo in kmalu prišla do šokantnih spoznanj, navaja Heute. Avstrijec kosovskega rodu je na veliko noč prišel, da bi se pogovoril s svojo ženo, prav tako kosovskega rodu, a jo je nameraval ubiti. To je med zaslišanjem priznal policiji in dodal: »Sovražim jo!« Medtem ko so bili otroci zunaj, je 47-letnik ženo napadel v hiši. Vanjo je izstrelil tri krogle in jo zadel v glavo, vrat in prsi. Obdukcija je pokazala, da streli niso bili smrtonosni. A besni morilec se tam ni ustavil. Ranjeno 38-letnico je zabodel z izvijačem in še večkrat z nožem. Domnevno jo je zabodel desetkrat. Njeno truplo je odnesel na vrt in ga skušal skriti pod vrtne odpadke, pod kup pokošene trave. Ko je tja prišel eden od otrok, je umor prijavil policiji.

Prepoved približevanja

Po ločitvi leta 2019 je ženska z otroki ostala v družinski hiši. Po informacijah Heuteja so moškemu izrekli prepoved približevanja in z otroki eno leto ni imel stikov. Kljub temu je pogosto iskal stik z njo, jo zasledoval in jo celo iz zasede napadel na delovnem mestu. Vendar pa zoper njega ni bila vložena nobena obtožnica. Po navedbah tožilstva prej ni bil kaznovan. 

»Moral sem rešiti svoje otroke pred pogubo«

Moški je zdaj v priporu v Wiener Neustadtu. Po poročilih je bil med zaslišanjem videti brez čustev in se je, kot piše Krone Zeitung, zagovarjal z besedami: »Moral sem rešiti svoje otroke pred pogubo.« Trdil je tudi, da je bila njegova žena obsedena s črno magijo in da je vplivala na njune otroke. Štirje mladoletni otroci, ki so po krvavem pohodu očeta ostali sami, so bili predani v oskrbo pristojnemu uradu za socialno delo. 

umorpolicijaotrocizločindružinska tragedijaAvstrija
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
