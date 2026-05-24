GROZLJIV ZLOČIN

Truplo pogrešanega našli v sodu: med osumljenimi tudi nekdanji policijski šef

Preiskava razkriva domnevno prikrivanje umora in vpletenost več osumljencev.
Na vrhu spiska osumljenih je načelnik policijske uprave mesta Beograd Veselin Milić. FOTO: Youtube
L. K., STA
 24. 5. 2026 | 07:02
2:04
A+A-

V Srbiji so našli truplo, za katero domnevajo, da pripada moškemu, ki naj bi bil umorjen prejšnji teden, je sporočilo srbsko državno tožilstvo. V povezavi s primerom preiskujejo 10 osumljencev, med njimi tudi nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, ki so ga po aretaciji že razrešili s položaja. Sumijo ga prikrivanja umora.

Truplo so po navedbah tožilstva našli v sodu, ki so ga izkopali na območju občine Inđija nekaj deset kilometrov od Beograda v navzočnosti tožilcev višjega državnega tožilstva v Beogradu, policije in forenzikov. Kot so navedli, bi lahko pripadalo moškemu, ki ga pogrešajo od minulega tedna. Da je »99,9-odstotna verjetnost«, da truplo pripada prav temu moškemu, je sporočil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kot je dodal, to sklepajo na podlagi oblačil, čakajo še na potrditev z analizo DNK. Izginotje moškega je bilo prijavljeno 13. maja. Preiskovalci so v restavraciji v beograjski četrti Senjak, kjer so ga videli nazadnje, našli dva tulca kalibra devet milimetrov in kri, zbrani dokazi pa po navedbah tožilstva kažejo, da je bil ubit večer prej.

Truplo, ki ga pogrešajo od minulega tedna, so našli v sodu, ki so ga izkopali na območju občine Inđija.

V restavraciji, kjer se je zgodilo streljanje, je za mizo umorjenega, ki ga povezujejo z beograjskim kriminalnim podzemljem, sedel tudi Milić. Ta naj bi v restavraciji organiziral srečanje med dvema članoma podzemlja, da bi rešil spor med njima. A na srečanju naj bi eden od moških v drugega večkrat ustrelil in ga ubil. Dva od treh Milićevih varnostnikov naj bi nato pomagala odstraniti truplo, medtem ko sta Milić in še en policist v restavraciji poskušala prikriti sledi umora in uničiti posnetke varnostnih kamer.

