Turek ugrabil blagajničarko: 29-letnik v berlinski trgovini izvlekel velik nož

Kaj natančno se je dogajalo pri blagajni, je zdaj predmet policijske preiskave: 22-letni uslužbenec trgovine, čigar naloga je bila kupce ob zaprtju pospremiti iz trgovine, je videl, da Turek izdelkov ni želel položiti na tekoči trak, ampak je izvlekel večji nož. Mladenič je, tako kot drugo osebje trgovine, pobegnil na varno, njegova starejša sodelavka pa je ostala ujeta sama z ugrabiteljem. O dogodku je bila kmalu obveščena policija, ki je na prizorišče poslala pripadnike specialne enote SEK in vodnike službenih psov. Policijski pogajalci so začeli prepričevati 29-letnika, da bi se predal, ugrabitelj pa je iz trgovine začel sporočati svoje zahteve. Pogajanja so neuspešno tekla vso noč, ko je v jutranjih urah ugrabitelja začela premagovati utrujenost, se je vodja intervencije odločil za posredovanje.

Dobrih 20 minut po deveti uri so policisti vdrli v trgovino, pripadniki specialne enote so ugrabitelja onesposobili s paralizatorjem, šokirano blagajničarko pa po enajstih urah osvobodili. Ugotovili so, da se žrtev in ugrabitelj ne poznata in še, da so Turka že obravnavali. Ker je bil 29-letnik lažje poškodovan, so ga iz trgovine odnesli na nosilih, potem pa privedli pred preiskovalnega sodnika, ki ga je po nerazumnem dejanju, ki je pretreslo Berlin in Nemčijo, poslal na hladno.