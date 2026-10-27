Turist si je zaželel malo zabave s prepovedanimi substancami, namesto kokaina pa pregrešno plačal za nekaj, kar je nasmejalo policiste

Nenavadna zgodba prihaja iz italijanskega Neaplja, kjer je nemški turist za 40 evrov kupil vrečico belega prahu. Prepričan je bil, da gre za kokain, vendar ga je čakalo precejšnje presenečenje. Izkazalo se je namreč, da je za svoj denar dobil navadno kuhinjsko sol. Vse se je zgodilo v noči na nedeljo, 25. oktobra, na trgu Piazza Bellini, ki je znan po živahnem nočnem življenju. Turist je pristopil k moškemu, za katerega je menil, da prodaja prepovedane droge, in od njega kupil vrečico belega prahu. Toda kupčija ni ostala neopažena.

Še karabinjerjem je bilo smešno

Na območju so bili takrat na delu karabinjerji v civilu, ki so nadzirali dogajanje v priljubljenih nočnih zbirališčih. Njihovo pozornost je pritegnil 36-letni domačin, ki je turistu pravkar izročil vrečico in pospravil denar. Moški se je po opravljeni kupčiji še naprej sumničavo oziral okoli sebe, zato so se policisti odločili ukrepati. Ustavili so tako prodajalca kot nemškega turista in preverili vsebino vrečice. Sledil je preizkus z napravo za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, rezultat pa je presenetil tudi karabinjerje. Beli prah sploh ni bil kokain, temveč navadna kuhinjska sol.

Nemec je tako za 40 evrov kupil nekaj gramov živila, ki bi ga v trgovini dobil za drobiž. Kot je hudomušno pripomnil italijanski časnik Corriere della Sera, bi za enak znesek lahko kupil približno 50 kilogramov soli.

Prodajalca ovadili zaradi goljufije

Za 36-letnika se je posel končal s kazensko ovadbo zaradi goljufije. Ker prodana snov ni bila prepovedana droga, ga niso ovadili zaradi njenega preprodajanja.

Karabinjerji so med isto nočno akcijo obravnavali še štiri uživalce prepovedanih drog, ki so jih sankcionirali. Preverjali so tudi promet in poslovanje lokalov, pri čemer so nepravilnosti ugotovili v štirih gostinskih oziroma drugih poslovnih obratih.