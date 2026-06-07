Turista na izjemno priljubljeni počitniški destinaciji omamili in okradli! Po napadu je potreboval 23 šivov

Britanski turist Jamie Lathan trdi, da so ga med samostojnim potovanjem na Baliju omamili, napadli in okradli za približno 2100 evrov (1800 britanskih funtov). Incident se je zgodil 9. maja v nočnem klubu La Covida v mestu Denpasar, kjer je 36-letnik spoznal domačinko. Ta mu je kupila več pijač, po katerih se je začel počutiti slabo, zato sumi, da so mu v kozarec nekaj podtaknili.

Kmalu zatem je v klubu prejel udarec s strani, nato pa so ga odvedli ven, kjer so po njegovih besedah že čakali sostorilci. Ženska ga je prepričala, da je prisedel na motor, in ga odpeljala do njegove namestitve. »Na motorju sem že spal,« se spominja Lathan. Iz torbe mu je izginil ves denar. Izguba zavesti je nastopila približno štiri ure kasneje, ko pa se je končno ovedel, je bil zmeden in se je slabo počutil. »To je bil najhujši občutek v mojem življenju. Vedel sem, da sem sam in da zaradi podtaknjene droge ne morem storiti ničesar.«

Bali, simbolična fotografija. FOTO: Urman Lionel/abaca Via Reuters C

Naslednji dan je moral poiskati zdravniško pomoč. Zaradi poškodb glave so mu rano na temenu oskrbeli s 16 šivi, nad obrvjo pa je dobil še sedem šivov. Lathan dogodka ni prijavil policiji, se je pa vrnil v nočni klub, da bi pridobil posnetke nadzornih kamer, a mu jih osebje ni želelo izročiti. Pri reševanju zadeve mu je poskušal pomagati tudi receptor v hotelu, a neuspešno. »Od nikogar nisem slišal ničesar, nihče se mi ni niti opravičil,« je razočaran Britanec. Dogodek je močno prestrašil njegove domače, njemu pa je načel občutek varnosti za morebitna samostojna potovanja v prihodnosti.