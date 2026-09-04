Ubijajo napačne ljudi? V dveh dneh mafijci umorili nedolžna moška

Pristojni sumijo, da za umori stojijo mladi in neizkušeni posamezniki, ki jih tolpe za majhne zneske novačijo za opravljanje njihovih umazanih poslov. Avstralska policija je namreč v dveh dneh obravnavala umora dveh nedolžnih moških.

V sredo popoldne so reševalci odhiteli na dom v soseski Merrylands West. Moškega, starega 40 let, je nekdo ustrelil iz avtomobila. Umrl je na kraju dogodka. Dan prej je bil ustreljen 23-letni študent, ki ni bil povezan s kriminalom. Umrl je v postelji, potem ko je skupina moških vdrla v njegovo spalnico in ga ubila. Oba napada bi bila lahko posledica zamenjave identitete. »Tragično je, da obstaja možnost, da so storilci ustrelili napačno osebo,« je sporočila policija.

Za umori stoji organizirani kriminal

Policijski komisar Mal Lanyon je umor študenta označil za popolnoma nesprejemljivega. »Dejstvo, da je vzeto nedolžno življenje, je nekaj, česar nobena skupnost ne bi smela sprejeti in nihče ne bi smel živeti v strahu pred nasiljem.« Poudaril je, da za umori stoji organizirani kriminal, in napovedal, da nasilja ne bodo več trpeli.

Kmalu po umoru študenta je poznavalec kriminalnega podzemlja v sporočilu na družbenih omrežjih namignil, da so napadli napačno osebo. »Ustrelil je napačno osebo, niti prave hiše ni zadel.«