»Ubil sem mamo«: 21-letnik po krvavem prepiru z 49-letno materjo sam počakal na policiste (VIDEO)

Stanovalce zgradbe v Ulici Alekse Šantića v novosadskem naselju Telep je okoli tretje ure ponoči prebudil glasen prepir. Iz stanovanja naj bi se slišali kričanje in hrup, zato so zaskrbljeni sosedje poklicali policijo. Ko je policijska patrulja prispela na naslov, so policisti potrkali na vrata. Po neuradnih informacijah jim je vrata odprl 21-letnik sam in jim takoj povedal, da je ubil mamo. Policisti so ga na kraju prijeli in odpeljali na policijsko postajo.

Ubil jo je z nožem, pred tem naj bi se hudo sprla

Prve informacije kažejo, da je bila 49-letna ženska ubita z nožem. Iz stanovanja naj bi osumljenega moškega, ki ga je pred tem pregledala tudi ekipa nujne medicinske pomoči, odpeljali že nekaj pred šesto uro zjutraj. Ženski niso več mogli pomagati. Zdravnik je lahko le potrdil njeno smrt. Po doslej objavljenih informacijah je šlo za 49-letno Lj. B., osumljenec pa je njen 21-letni sin A. B. Oba naj bi živela v stanovanju, v katerem se je zločin zgodil.

Po navedbah sosedov in prvih informacijah preiskovalcev naj bi pred napadom prišlo do hudega prepira. Kričanje iz stanovanja je prebudilo sosede in jih spodbudilo, da so poklicali policijo. Kaj se je zgodilo v minutah pred prihodom policistov in zakaj naj bi sin napadel svojo mater, bo morala pokazati nadaljnja preiskava.

Na kraju so več ur delali policisti in predstavniki pristojnega tožilstva. Opravili so ogled stanovanja in zbrali dokaze, s katerimi bodo skušali ugotoviti natančen potek dogodkov, vzrok smrti in morebitni motiv. Uradnih podrobnosti o tem, kaj naj bi prepir sprožilo in v kakšnem stanju je bil 21-letnik ob prijetju, policija za zdaj še ni objavila.