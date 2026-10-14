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Ubil vse člane svoje družine, med njimi nosečo hčerko

Po pokolu si je 45-letnik sodil sam, motiv še ni znan.
Sosedje so pretreseni. FOTO: Jeff Swensen/Getty Images/Afp
Sosedje so pretreseni. FOTO: Jeff Swensen/Getty Images/Afp
G. S.
 14. 10. 2026 | 06:16
2:09
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45-letni moški je minuli konec tedna pobil vso svojo družino. Na svojem domu v mestu Erie, 190 kilometrov severno od Pittsburgha v ameriški zvezni državi Pensilvanija je ustrelil in ubil osem ljudi, med njimi svoja vnuka, stara leto in pet let, ter svojo hčerko, bila je v osmem mesecu nosečnosti. Nato si je sodil sam.

Ena od žrtev je bila v osmem mesecu nosečnosti.

Oblasti imena storilca niso razkrile, policija pa je sporočila, da je sedem žrtev družinskih članov, osma pa prijateljica nosečnice. Prijatelji in znanci so pred hišo družine polagali sveče, cvetje in plišaste igrače. Preiskovalci so zavarovali video- in zvočne posnetke. Na njih je mogoče slišati strele, ki so prihajali iz notranjosti hiše. Ženski, ki sta stali pred stavbo, sta nato začeli tolči po vhodnih vratih, 45-letnik je stopil ven in ustrelil obe, nato pa se je vrnil v hišo in si sodil sam.

Težave z duševnim zdravjem?

Policisti so na kraju dogodka pred hišo našli dve ženski trupli. Trupli petletnega dečka in leto dni stare deklice so našli v prvem nadstropju, na stopnišču pa še trupli dveh žensk, starih 24 in 44 let, in dveh mlajših moških, starih 19 in 21 let. Oboroženega napadalca so našli v drugem nadstropju.

O motivu zaenkrat ni podatkov, je sporočila policija in še, da preiskava še poteka. Predstavnik policije je sicer namignil, da bi lahko vlogo pri tem igrale težave z duševnim zdravjem, a podrobnosti zaradi spoštovanja do žrtev ni razkril. Preiskovalci se pogovarjajo s sorodniki in pregledujejo mobilne telefone žensk, ki sta bili ubiti pred hišo, stari sta bili 51 in 37 let. »Vedele so, da se v tisti hiši nekaj dogaja. Ugotoviti moramo, kaj,« je dejal predstavnik policije.

Moški je ubil sedem članov svoje družine in hčerkino prijateljico, nato pa še sebe. FOTO: Jeff Swensen/Getty Images/Afp
Moški je ubil sedem članov svoje družine in hčerkino prijateljico, nato pa še sebe. FOTO: Jeff Swensen/Getty Images/Afp

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