Tarik ubil ženo, odpeljal hčer, nato pa mirno naročil čevapčiče: »Ves čas se je bala za svoje življenje«

Dan po umoru 41-letne novinarke Elme Godinjak - Prusac, ki je bila ustreljena v sarajevskem naselju Dobrinja, pristojni organi nadaljujejo preiskavo okoliščin zločina. Za umor je osumljen njen mož Tarik Prusac, s katerim je bila po poročanju bosansko-hercegovskih medijev v postopku razveze. Po dejanju naj bi zapustil kraj zločina in s seboj odpeljal njuno petletno hčer, poroča Jutarnji list.

Policija je bila o streljanju obveščena v četrtek okoli 16.15. Na kraj so bili napoteni policisti in reševalci, zdravnik pa je lahko ob prihodu le potrdil smrt 41-letnice. Policisti so med iskanjem osumljenca preverjali več lokacij. Posebno pozornost so namenili tudi območju sprehajališča Dariva, kjer se je ob prazniku dela zadrževalo veliko ljudi. Osumljeni je medtem zapustil avtomobil in se odpravil proti središču Sarajeva. S hčerko se je zadrževal tudi na Baščaršiji, kjer naj bi se ustavil v eni od znanih sarajevskih restavracij in si naročil čevapčiče.

Tarika Prusca so policisti prijeli na območju Starega Grada okoli 19.15. Petletna deklica je bila najdena nepoškodovana in predana v oskrbo pristojnim socialnim službam. »V toku dneva bo osumljeni za umor 41-letnice predan v pristojnost tožilstva Kantona Sarajevo. Hkrati bo opravljena tudi obdukcija telesa ubite,« je povedala tiskovna predstavnica tožilstva Azra Bavčić.

Bala se je za svoje življenje

Po doslej objavljenih informacijah je bil Prusac zaposlen kot varnostnik. Več medijev poroča, da naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno s službenim orožjem, ki ga ni smel uporabljati zunaj delovnega časa. Elma Godinjak - Prusac je bila po navedbah njene odvetnice Elmedine Bojičić v postopku razveze. Odvetnica je povedala, da so najprej poskušali doseči sporazumno razvezo, a do dogovora ni prišlo, zato so vložili tožbo. Povedala je tudi, da se je Elma bala za svoje življenje. Po njenih besedah naj bi jo osumljeni spremljal, zalezoval in se pogosto pojavljal v njeni bližini.

Zoper osumljenega naj bi bila že pred umorom izrečena prepoved približevanja. Elma naj bi ga že februarja prijavila zaradi groženj in zalezovanja, pozneje pa naj bi sledila še ena prijava. Pred tem ni bil obravnavan zaradi fizičnih napadov, temveč zaradi psihičnega nasilja, groženj in zalezovanja. Odvetnica je opisala, da je Elma zaradi njegovega ravnanja živela v strahu. Po njenih besedah so jo včasih sodelavci spremljali domov, ker se sama ni počutila varno. Preiskovalci še vedno zbirajo dokaze, preverjajo osumljenega, izvor orožja in morebitne predhodne kršitve izrečenih ukrepov.