  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOK V SARAJEVU

Tarik ubil ženo, odpeljal hčer, nato pa mirno naročil čevapčiče: »Ves čas se je bala za svoje življenje«

Po streljanju v sarajevski Dobrinji je osumljeni pobegnil z otrokom, policija pa ga je po večurni akciji prijela v središču mesta.
Streljanje v Sarajevu. FOTO: Facebook

Kaja Grozina
 2. 5. 2026 | 14:06
 2. 5. 2026 | 14:14
3:04
A+A-

Dan po umoru 41-letne novinarke Elme Godinjak - Prusac, ki je bila ustreljena v sarajevskem naselju Dobrinja, pristojni organi nadaljujejo preiskavo okoliščin zločina. Za umor je osumljen njen mož Tarik Prusac, s katerim je bila po poročanju bosansko-hercegovskih medijev v postopku razveze. Po dejanju naj bi zapustil kraj zločina in s seboj odpeljal njuno petletno hčer, poroča Jutarnji list.

Policija je bila o streljanju obveščena v četrtek okoli 16.15. Na kraj so bili napoteni policisti in reševalci, zdravnik pa je lahko ob prihodu le potrdil smrt 41-letnice. Policisti so med iskanjem osumljenca preverjali več lokacij. Posebno pozornost so namenili tudi območju sprehajališča Dariva, kjer se je ob prazniku dela zadrževalo veliko ljudi. Osumljeni je medtem zapustil avtomobil in se odpravil proti središču Sarajeva. S hčerko se je zadrževal tudi na Baščaršiji, kjer naj bi se ustavil v eni od znanih sarajevskih restavracij in si naročil čevapčiče.

Tarika Prusca so policisti prijeli na območju Starega Grada okoli 19.15. Petletna deklica je bila najdena nepoškodovana in predana v oskrbo pristojnim socialnim službam. »V toku dneva bo osumljeni za umor 41-letnice predan v pristojnost tožilstva Kantona Sarajevo. Hkrati bo opravljena tudi obdukcija telesa ubite,« je povedala tiskovna predstavnica tožilstva Azra Bavčić.

Bala se je za svoje življenje 

Po doslej objavljenih informacijah je bil Prusac zaposlen kot varnostnik. Več medijev poroča, da naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno s službenim orožjem, ki ga ni smel uporabljati zunaj delovnega časa. Elma Godinjak - Prusac je bila po navedbah njene odvetnice Elmedine Bojičić v postopku razveze. Odvetnica je povedala, da so najprej poskušali doseči sporazumno razvezo, a do dogovora ni prišlo, zato so vložili tožbo. Povedala je tudi, da se je Elma bala za svoje življenje. Po njenih besedah naj bi jo osumljeni spremljal, zalezoval in se pogosto pojavljal v njeni bližini.

Zoper osumljenega naj bi bila že pred umorom izrečena prepoved približevanja. Elma naj bi ga že februarja prijavila zaradi groženj in zalezovanja, pozneje pa naj bi sledila še ena prijava. Pred tem ni bil obravnavan zaradi fizičnih napadov, temveč zaradi psihičnega nasilja, groženj in zalezovanja. Odvetnica je opisala, da je Elma zaradi njegovega ravnanja živela v strahu. Po njenih besedah so jo včasih sodelavci spremljali domov, ker se sama ni počutila varno. Preiskovalci še vedno zbirajo dokaze, preverjajo osumljenega, izvor orožja in morebitne predhodne kršitve izrečenih ukrepov.

umorpolicijastreljanjeSarajevonasiljenasilje v družini
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki