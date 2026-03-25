Učenec (13) zabodel učiteljico pred osnovno šolo: oblečen je bil v vojaške hlače in majico z grozljivim napisom

Pred šolo v italijanskem mestu Trescore Balneario blizu Bergama je danes 13-letni učenec napadel učiteljico ter jo zabodel v vrat in trebuh. Učiteljico so prepeljali v bolnišnico, njeno stanje je resno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Učenca osmega razreda so pridržali karabinjerji. Pojasnili so, da je šlo za osamljen incident in da motiv za napad ni povezan s terorizmom. Ko 13-letnika aretirali, je imel na sebi vojaške hlače in majico z napisom »Vendetta«, kar v prevodu pomeni maščevanje.

Gre za zadnjega v nizu več napadov učencev na učitelje ali druge učence v italijanskih šolah, poroča Ansa. Po besedah šolskega ministra Giuseppa Valditare današnji napad kaže, da je treba čim prej sprejeti ukrepe, ki jih je predstavila vlada za zatiranje nasilja mladoletnikov. Ti vključujejo prepoved nakupa ali nošenja nožev z rezili, daljšimi od petih centimetrov, mladoletnikom.

»Ta incident kaže na nujno potrebo po hitrem sprejetju novih, strogih predpisov, ki jih je pripravila vlada za boj proti mladoletniški kriminaliteti in zlasti proti širjenju nedovoljenega orožja med mladimi,« je dejal Valditar