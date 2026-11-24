Galerija
Iz Srbije poročajo o pretresljivem dogodku na srednji tehniški šoli v Kragujevcu, kjer je prišlo do streljanja. Kot poroča srbski portal Telegraf, je napada osumljen 17-letni dijak, v incidentu pa sta bili poškodovani dve zaposleni na šoli.
Po prvih informacijah je ena od zaposlenih, ki na šoli opravlja delo čistilke, utrpela strelne poškodbe in je v smrtni nevarnosti. Poškodovana je bila tudi druga zaposlena, ki je utrpela poškodbe zaradi razbitega stekla. Policija je mladoletnega osumljenca nemudoma prijela in zavarovala območje okoli šole. Na prizorišču so številne policijske enote, po poročanju srbskih medijev pa so dijaki na varnem. Motiv za napad za zdaj še ni znan, prav tako še niso znane vse okoliščine pretresljivega dogodka. Več sledi.
Današnja streljanje v šoli v Kragujevcu je znova obudilo spomin na eno najhujših tragedij v zgodovini Srbije. 3. maja 2023 je takrat 13-letni Kosta Kecmanović na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu streljal na učence in zaposlene. V napadu je umrlo devet učencev in varnostnik, še šest ljudi je bilo ranjenih. Tragedija je pretresla celotno državo in sprožila številna vprašanja o varnosti v šolah ter dostopnosti orožja. Le dan pozneje, 4. maja 2023, je sledil nov strelski napad v vaseh Malo Orašje in Dubona pri Mladenovcu, kjer je napadalec ubil devet ljudi, še 13 pa jih ranil. Srbija se tako še danes sooča s posledicami dveh množičnih streljanj, ki sta državo zaznamovali za vedno.