Iz Srbije poročajo o pretresljivem dogodku na srednji tehniški šoli v Kragujevcu, kjer je prišlo do streljanja. Kot poroča srbski portal Telegraf, je napada osumljen 17-letni dijak, v incidentu pa sta bili poškodovani dve zaposleni na šoli.

Kragujevac, Srbija FOTO: Pixsell

Po prvih informacijah je ena od zaposlenih, ki na šoli opravlja delo čistilke, utrpela strelne poškodbe in je v smrtni nevarnosti. Poškodovana je bila tudi druga zaposlena, ki je utrpela poškodbe zaradi razbitega stekla. Policija je mladoletnega osumljenca nemudoma prijela in zavarovala območje okoli šole. Na prizorišču so številne policijske enote, po poročanju srbskih medijev pa so dijaki na varnem. Motiv za napad za zdaj še ni znan, prav tako še niso znane vse okoliščine pretresljivega dogodka. Več sledi.