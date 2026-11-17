Učiteljica glasbe Naomi Tekea Craig (34) iz avstralskega mesta Mandurah je bila obsojena na osem let in pol zapora zaradi večkratne spolne zlorabe učenca, ki je bil ob začetku nasilja star komaj 12 let. Zloraba je trajala več kot leto dni, v tem času pa je Craigova z dečkom zanosila in januarja letos rodila deklico. Njeno ravnanje so razkrile nadzorne kamere, ki jih je v družinskem domu namestila dečkova mama.

Primer je v torek obravnavalo okrožno sodišče Zahodne Avstralije. Craigova je priznala 12 kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok, med drugim spolne odnose z otrokom, mlajšim od 13 let, napeljevanje otroka k spolnemu vedenju in posedovanje gradiva, ki prikazuje spolno izkoriščanje otrok. Sodnik John Prior ji je izrekel skupno kazen osmih let in šestih mesecev zapora. Do pogojnega odpusta bo lahko upravičena po prestanih šestih letih in šestih mesecih.

Najprej se je zbližala z dečkovo družino

Kot poroča avstralska javna radiotelevizija ABC, je Craigova dečka spoznala leta 2023, ko se je z družino preselil v Mandurah. Vpisal se je na šolo, na kateri je poučevala glasbo. Deček je igral v glasbeni skupini, katere vaje je nadzorovala učiteljica. Sčasoma se ni zbližala samo z njim, temveč tudi z njegovo mamo. Z družino je začela preživljati prosti čas, se družila z njenimi člani in si tako pridobila njihovo zaupanje.

Čeprav je deček pozneje obiskoval drugo šolo, je učiteljica z njim ohranila stike. Vozila ga je v šolo in celo dobila ključ njihovega doma, kar ji je omogočalo, da je prihajala tudi takrat, ko družina ni bila prisotna. Večina kaznivih dejanj se je zgodila prav v dečkovem domu. Po poročanju 7NEWS ji je mama nekoč celo dovolila, da je prespala pri njih.

Nadzorovala je njegova sporočila in mu grozila

Sodna obravnava je razkrila tudi, kako je učiteljica postopoma prevzela nadzor nad dečkovim vsakdanom. Kupovala mu je darila, med drugim naročnino na glasbeno storitev, nato pa mu grozila, da mu jo bo ukinila, če ji ne bo odgovarjal na sporočila. Spremljala je njegove dejavnosti na družbenih omrežjih in ga spraševala, zakaj je v stiku z drugimi dekleti in otroki.

Od njega je zahtevala celo, naj ji snema, kaj počne in ji pošilja posnetke. Sama mu je pošiljala fotografije in videoposnetke v kopalkah, spodnjem perilu ter gole fotografije. Po navedbah sodišča je dečku poslala intimne fotografije več kot desetkrat. Sodnik Prior je ob izreku kazni poudaril, da je učiteljica zlorabila njegovo zaupanje in svoj položaj odrasle osebe, ki bi morala otroka varovati.

Zanosila je z učencem in želela z njim še več otrok

Še posebej pretresljive podrobnosti so se nanašale na nosečnost učiteljice. Craigova je bila takrat poročena in je že imela majhnega sina. Maja 2025 je prijateljici povedala, da si želi še enega otroka. Prav v tem obdobju je zanosila z dečkom, ki ga je spolno zlorabljala. Preiskovalci so po rojstvu otroka opravili test očetovstva, ki je potrdil, da je dekličin oče žrtev zlorabe.

Sodišče je izvedelo tudi, da je učiteljica dečku govorila, da si želi z njim imeti še več otrok in da bi skupaj vzgajala njunega otroka. V sporočilih, ki so jih našli preiskovalci, mu je v mesecih pred aretacijo pisala, da želi, da se ob njej počuti ljubljeno, ter mu očitala, da ji ne namenja dovolj pozornosti.

Zlorabo razkrile skrite kamere

Dečkova mama je nazadnje v družinskem domu namestila skrite nadzorne kamere. Na posnetkih je odkrila, kaj se dogaja med učiteljico in njenim sinom. Kamera je posnela tudi spolno zlorabo v dnevni sobi družinskega doma. Posnetke je družina predala policiji, kar je omogočilo nadaljnjo preiskavo in zaustavilo nasilje.

Sodnik Prior je ob izreku kazni poudaril, da bi se zloraba brez odkritja posnetkov lahko nadaljevala. Učiteljico je opisal kot osebo, ki je grobo zlorabila zaupanje družine in svoj položaj. Poudaril je, da je vedela, koliko je deček star, in da ta zaradi svoje starosti ni mogel pravno veljavno privoliti v spolna dejanja.

Sodnik: Otroci imajo pravico, da se doma počutijo varne

Tožilci so opozorili, da bo imelo ravnanje učiteljice na dečka verjetno posledice za vse življenje. Tožilec Mark Nicol je opisal, kako je njeno ravnanje pomenilo nočno moro brez konca za žrtev in njegovo družino. Sodnik Prior je med obravnavo dejal, da je bila Craigova zaljubljena v dečka, vendar je poudaril, da je bil ta nedvomno otrok in da ni mogel privoliti v spolne odnose. »Otroci imajo pravico, da se v svojem domu počutijo varne,« je poudaril sodnik.

Craigova je med izrekom kazni v sodni dvorani jokala. Sodišče je obravnavalo tudi njeno duševno zdravje. Sodnik je pojasnil, da je imela v času kaznivih dejanj še nediagnosticirano bipolarno motnjo in mejno osebnostno motnjo ter da je bila deležna psihološke in psihiatrične pomoči. Deklica, ki jo je rodila, naj bi z materjo v zaporu preživela približno leto dni. Craigova se je medtem ločila od moža, s katerim ima še enega sina. Učiteljica bo morala za zapahi preživeti najmanj šest let in šest mesecev, preden bo lahko zaprosila za pogojni odpust.