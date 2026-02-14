Udarci leteli na vse strani: udeležene tri ženske in štirje moški, ena oseba huje poškodovana

Prepir zaradi domnevno že prej skrhanih odnosov je v Makarski prerasel v množični pretep. Spor je izbruhnil pred vhodom v stanovanjsko stavbo v Makarski, sodelovali pa so štirje moški in tri ženske, stari od 22 do 61 let, je sporočila splitska policija.

Ena oseba huje poškodovana

V fizičnem obračunu je bilo poškodovanih pet udeležencev; moški, rojen leta 1965, je utrpel hujše poškodbe, medtem ko so jo ostali odnesli z lažjimi.

Policija je pridržala tri moške zaradi suma kaznivega dejanja sodelovanja v pretepu. Čaka jih ovadba in srečanje s preiskovalnim sodnikom, drugi bodo odgovarjali zaradi prekrška.