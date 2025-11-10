Ugledna zdravnica je izginila iz bolnišnice po operaciji, našli so jo mrtvo! Šokanten primer odprl številna vprašanja ...

Madžarsko pretresa izredno nenavadna smrt priznane zdravnice, ki je izginila po operaciji hrbtenice, sedem dni pozneje pa so njeno truplo našli v grmovju nedaleč od bolnišnice.

Klinični center Szent-Györgyi Albert v Szegedu je uvedel interno preiskavo, da bi ugotovili, kako je lahko Antonia Kett tako kmalu po zahtevni operaciji kar odkorakala najprej iz sobe, nato iz bolnišnice. Nadzorne kamere so namreč pokazale, da je bolnišnično sobo zapustila sama, in ni bila odpeljana proti svoji volji, pišejo madžarski mediji.

Mnogi ugibajo, da zaradi bolečin ni bila povsem prištevna, ko si je kar prek bolnišnične halje navlekla trenirko in v copatih odšla z oddelka nevrologije. Kam je odšla po tem, nadzorne kamere niso zabeležile, so pa pristojni nemudoma, ko so opazili, da Kettove ni v bolnišnici, sprožili obsežno iskalno akcijo, v kateri so poleg policistov sodelovali še vodniki službenih psov in prostovoljne reševalne službe.

Negibno telo priznane otorinolaringologinje so našli šele sedem dni po tem, ko je izginila, in sicer komaj 500 metrov zračne razdalje od bolnišnice, kjer je bila operirana. Policisti so izključili možnost, da bi bila njena smrt posledica kaznivega dejanja, vzrok pa bo razkrila obdukcija.