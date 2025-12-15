Ugledni magazin: Roba Reinera in njegovo ženo je ubil njun sin; policija: Preiskujemo vse

Slavni hollywoodski režiser in igralec, Rob Reiner, in njegova žena Michele sta bila najdena mrtva v njunem domu v Los Angelesu . Predstavnik družine je potrdil, da gre za Roba in Michele, detektivi za umore iz policijske uprave Los Angeles pa preiskujejo domnevni umor. Kot poroča revija People, viri, ki so blizu družini, trdijo, da sta bila Rob in Michele ubita s strani njunega sina Nicka. Policija te informacije ni potrdila. Potrdili so le, da je Nick živ in da ga preiskujejo, ter da še nihče ni bil aretiran.

V nedeljo okoli 15.30 je bila gasilska enota Los Angelesa poklicana v hišo, da bi nudila medicinsko pomoč. Po prihodu so našli dve mrtvi osebi, 78-letnega moškega in 68-letno žensko. Kmalu je bilo potrjeno, da gre za slavnega igralca in njegovo ženo. »Z globoko žalostjo sporočamo tragično smrt Michele in Roba Reinera. Naše srce je zlomljeno zaradi tega nenadnega izgube in prosimo za zasebnost v tem izjemno težkem času,« je zapisal predstavnik družine.

Rob Reiner se je rodil v Bronxu, New York, leta 1947. Njegov oče je bil legendarni komik Carl Reiner, mati pa igralka in pevka Estelle Lebost. Svojo ženo Michelle je spoznal, ko je režiral film "When Harry Met Sally", poročila sta se leta 1989. Skupaj sta imela tri otroke – Jakea, Romy in Nicka, ki je pred nekaj leti spregovoril o svoji boji z odvisnostjo od drog. Nick je leta 2016 v pogovoru za People povedal, da je njegova borba z odvisnostjo začela v zgodnjih najstniških letih. Svojih 15 let je večkrat obiskal programe za odvajanje, vendar se je njegova odvisnost stopnjevala, začel se je vse bolj oddaljevati od družine in doma ter začel živeti na ulici. Vendar pa se je do leta 2016 vrnil v svoj dom, kjer je, kot je dejal, začel živeti v Los Angelesu in biti bližje svoji družini.

Rob je bil režiser, producent in igralec, ki je delal na nekaterih izmed najbolj znanih hollywoodskih filmov, vključno s "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "The Princess Bride", "When Harry Met Sally...", "Misery" in "A Few Good Men". Dosegel je velike uspehe tudi v svoji igralski karieri, ena izmed najbolj znanih vlog pa je bila v sitcomu "All in the Family".