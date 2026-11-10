Ugrabil 15-letnico in ji s kleščami odstranil zobni aparat! Ne boste verjeli, kaj jo je po več kot letu dni rešilo ujetništva (FOTO)

Po več kot 500 dneh ujetništva so v ameriški zvezni državi Oregon rešili 17-letno Kylie Arellano. Najstnica je bila pogrešana od maja 2025, ko je kot 15-letnica izginila iz zvezne države Utah. Konec njenega več kot leto dni trajajočega ujetništva je omogočila nevsakdanja poteza: pomoč je skrivaj poiskala med igranjem priljubljene spletne igre »Among Us«.

Kylie je 39-letnega Adama Hunterja Harmela spoznala preko družbenih omrežij. Osumljenec jo je z izgovorom o lastni invalidnosti in ponudbo denarja zvabil na srečanje, nato pa jo iz Utaha z vozilom odpeljal na svoj dom v Huntingtonu v Oregonu. Zvezni preiskovalci navajajo, da je takoj po vstopu v vozilo njen telefon odvrgel v reko ter ji tako preprečil stik z družino in zunanjim svetom. V hiši jo je zadrževal v kletnih prostorih, ji grozil z nožem in jo večkrat fizično ter spolno napadel. Da bi jo težje prepoznali, jo je med drugim s kleščami prisilil v odstranitev zobnega aparata.

A oktobra 2026 je prišlo do srečnega naključja, ko ji je osumljenec izročil telefon brez mobilnih podatkov, ki pa se je lahko povezal na brezžično omrežje. Med igranjem igre »Among Us« je Kylie vzpostavila stik z drugim mladoletnikom. Po izmenjavi kontaktov mu je na drugi platformi zaupala svojo identiteto in lokacijo ter dejala, da je zadrževana proti svoji volji. Najstnik je o pogovoru takoj obvestil starše, ti pa so stopili v stik s FBI. Preiskovalci so 1. novembra vzpostavili video klic z žrtvijo, ki jim je opisala razmere in pokazala dokaze v hiši, kar je policiji omogočilo takojšnje ukrepanje.

Policija in zvezni agenti so Kylie rešili istega dne ter ji zagotovili zdravstveno oskrbo. Harmela so kmalu zatem aretirali med prometno kontrolo v bližnjem kraju Ontario in ga obtožili ugrabitve mladoletnice z namenom spolne zlorabe. Postopek zoper osumljenca še poteka.