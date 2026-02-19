Ugrabili napačnega dedka: policija prepričana, da so storilci zgrešili tarčo

Pretekli petek so v enem od predmestij Sydneyja najmanj trije napadalci izpred hiše, v kateri je živel sam, neznano kam odpeljali 85-letnega Chrisa Baghsariana. Policija verjame, da so kriminalci 85-letnika zamenjali z nekom drugim, in njegove ugrabitelje pozvali, naj ga izpustijo. Posnetki nadzornih kamer, ki so jih objavili lokalni mediji, prikazujejo SUV, ki se je pripeljal pred Baghsarianovo hišo, poroča BBC. Hiši sta se približala zamaskiranca ter se nato ponovno pojavila z nekom, ki se jima je upiral, in ga naložili v vozilo. »Nameravali so ugrabiti nekoga, vendar so odpeljali napačno osebo,« je povedal vršilec dolžnosti pomočnika komisarja Andrew Marks in dodal, da ugrabitelji odkupnine niso zahtevali. »Družina je v stiski. Želijo si le, da se njihov oče vrne, da se njihov dedek vrne,« je dejal ter ljudi pozval, naj prijavijo vsako nenavadno dogajanje okoli nepremičnin, za katere je znano, da so prazne.

Poziv je policija objavila, potem ko je časnik Sydney Morning Herald (SMH) poročal, da v sydneyjskem podzemlju krožijo videoposnetki in fotografije hudo poškodovanega Baghsariana na neznani lokaciji. Pojasnil je še, da bi, če bi šlo za »običajno« ugrabitev, storilci zahtevali odkupnino, vendar v tem primeru takšne zahteve ni bilo. Marks je dejal, da je milijonodstotno prepričan, da so v primeru Baghsariana storilci ugrabili napačno osebo, ni pa želel razkriti, kdo naj bi bil po mnenju policije dejanska tarča. Mediji poročajo še, da so kmalu po ugrabitvi v nekem drugem predmestju Sydneyja našli zgorelo vozilo, ki ustreza opisu pobeglega avtomobila.

Časnik SMH še poroča, da so primeri zamenjave identitete v sydneyjskem podzemlju vse pogostejši, saj velike organizirane kriminalne mreže vse pogosteje za izvrševanje kaznivih dejanj najemajo podizvajalce, ki pa pridobijo nezadostne ali napačne informacije o svojih tarčah. Lani je bil tako na dovozu do svojega domovanja ustreljen 23-letni vodovodar, za katerega policija prav tako domneva, da je šlo za primer zamenjave identitete, pisanje časnika povzema portal N1.