Ugrabitev vplivnice šokirala državo: pograbili so jo pred nakupovalnim središčem, vse je ujela kamera (VIDEO)

Šokantni posnetek iz Mehike prikazuje ugrabitev 20-letne Nicole Pardo Molina, ki na družbenih omrežjih nastopa pod imenom »La Nicholette«. Na posnetku, ki ga je posnela kamera njenega prepoznavnega lila avtomobila, je videti, kako jo več oboroženih moških na ulici pri nakupovalnem središču zgrabi in potisne v prtljažni del belega vozila. Med kratkim prerivanjem se poskuša upirati, a jo moška premagata, avtomobil pa nato odpelje.

Po navedbah v članku se je ugrabitev zgodila v torek v Culiacánu. Molina naj bi pred tem pogosto potovala med Culiacánom in Phoenixom, kjer še živijo njeni starši. Območje, kjer je živela in od koder naj bi izviral njen oče, naj bi bilo pod vplivom skupine Los Mayos, frakcije znotraj razvpitega kartela Sinaloa, ki jo v regiji povezujejo z narkošefom Ismaelom Zambado. Za zdaj ni potrjenih povezav med Molino in katerokoli kriminalno združbo. Članek pa omenja, da je v nekaterih starejših videih govorila o »moškem s klobukom«, kar naj bi bil pogost vzdevek za Zambado.

Na njenih družbenih omrežjih – TikToku, Twitchu in YouTubu – se sicer pojavljajo utrinki glamuroznega življenjskega sloga. Avtorji navajajo, da je njena prepoznavnost poskočila, ko je za svoj 16. rojstni dan leta 2022 naročila corrido, tradicionalno mehiško pripovedno balado; pesem »La Muchacha del Salado«, ki jo izvaja skupina Grupo Arriesgado, naj bi v teh letih zbrala 27 milijonov ogledov.

V članku še piše, da je imela Molina v okolju, kjer so jo ugrabili, tudi poslovne načrte: začela naj bi z nakitom in kupila trgovino s klobuki ter oblačili prav v nakupovalnem središču, ob katerem naj bi jo odpeljali. Po uradnih številkah naj bi v Sinaloi leta 2025 ugrabili ali prijavili izginotje 398 žensk, maja 2025 pa je bila med prenosom v živo v zvezni državi Jalisco ubita tiktokerka Valerie Márquez.