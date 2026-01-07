  • Delo d.o.o.
GROZA

Najstniku sledil na stranišče, nato ga zabodel z nožem: »Kri je brizgala na vse strani«

Najstnik je umrl v reševalnem vozilu.
Policija je takoj začela iskati morilca, zaprli so vse dovoze in izvoze iz kraja ter začeli zasliševati priče. FOTO: Aleksandar Nalbantjan/gettyimages
Policija je takoj začela iskati morilca, zaprli so vse dovoze in izvoze iz kraja ter začeli zasliševati priče. FOTO: Aleksandar Nalbantjan/gettyimages
M. U.
 7. 1. 2026 | 20:32
 7. 1. 2026 | 20:48
1:17
Policija je po večurnem iskanju prijela moškega, za katerega sumi, da je med praznovanjem pravoslavnega božiča v kavarni ubil 18-letnika. Moški (38) iz vasi Obrovac v Srbiji je bil pridržan zaradi suma, da je v noči na sredo, okoli 3. ure zjutraj, v kavarni v Tovariševu z nožem v vrat zabodel 18-letnika.

»Kri je brizgala na vse strani«

Po neuradnih informacijah sta se moški in najstnik sprla, nato pa je 18-letnik odšel na stranišče. Napadalec mu je sledil, ga zabodel v vrat in pobegnil. Poškodovanemu mladeniču je uspelo priti iz stranišča, pri tem se je držal za vrat. »Kri je brizgala na vse strani. Gostje so začeli kričati, bežati in vpiti: ‘Pokličite policijo in nujno pomoč’,« je povedal vir za Blic.

Najstnik je nato umrl v reševalnem vozilu. Policija je takoj začela iskati morilca, zaprli so vse dovoze in izvoze iz kraja ter začeli zasliševati priče. Šele popoldne jim je uspelo najti in prijeti domnevnega morilca.

