Ukradli za 5 milijonov evrov vina, med njimi vsaj en izjemno izkušen sommelier (FOTO)

Rop je bil očitno skrbno načrtovan. Skupina najmanj sedmih zamaskiranih ljudi je prejšnji konec tedna vdrla v skladišče podjetja Marchesi Antinori v bližini Cortone v Toskani, onesposobila alarmni sistem in nadzorne kamere ter se nato lotila praznjenja zalog. Pri tem si niso pomagali le z lastno opremo. Uporabili so kar viličarje vinske kleti in z njimi na dva velika tovornjaka naložili na tisoče zabojev vin nato pa s plenom izginili v noč.

Med plenom tudi 10.000 steklenic enega najbolj cenjenih svetovnih vin

Tatovi niso jemali naključno. Med ukradenimi vini so bila nekatera najbolj cenjena italijanska rdeča vina letnika 2023, med njimi Solaia, Tignanello in Guado al Tasso. Samo steklenic Solaie naj bi odnesli med 8.000 in 10.000. Posamezna steklenica se prodaja za najmanj okoli 150 evrov, redkejši letniki pa lahko dosežejo tudi več tisoč evrov. Skupna vrednost plena je ocenjena na približno pet milijonov evrov. Proizvajalec primer opisuje kot največjo krajo vina po vrednosti, ki so jo doslej zabeležili v Italiji.

Tatovom je delo olajšalo tudi dejstvo, da je bila večja količina vina že pripravljena za odpremo tujim distributerjem. To pomeni, da so bile dragocene steklenice že zbrane in pripravljene za transport, zaradi česar so jih lahko razmeroma hitro naložili na tovornjaka. Prav čas ropa in način izvedbe sta preiskovalce napeljala na sum, da je šlo za zelo dobro organizirano skupino, ki je natančno vedela, kaj išče in kdaj naj udari.

Krajo odkrili šele v ponedeljek

Rop se je zgodil ponoči med vikendom, zaposleni pa so razsežnost kraje odkrili šele v ponedeljek zjutraj, ko so prišli na delo. Javnost je za primer izvedela šele prejšnji petek. Podjetje informacije sprva ni objavilo javno, da ne bi otežilo policijske preiskave, je pa medtem opozorilo distributerje in kupce po svetu, naj bodo previdni, če se na trgu nenadoma pojavijo večje količine prestižnih vin zunaj uradnih prodajnih kanalov. Prav dejstvo, da so nekatera ukradena vina redka in da je mogoče precej natančno spremljati njihovo običajno distribucijo, bi lahko tatovom otežilo prodajo plena. Marchesi Antinori sicer izvaža vina v približno 170 držav, zato so opozorilo poslali tudi partnerjem zunaj Italije.

Družina vino prideluje že od leta 1385

Marchesi Antinori je eno najbolj znanih imen italijanskega vinarstva. Zgodovina družine v vinskem poslu sega vse do leta 1385, podjetje pa še danes vodi ista družina, že 26. generacija. To pa ni prvi večji napad na italijanske vinske kleti. V zadnjem obdobju so podobne večje kraje zaznali tudi drugod po državi, med drugim pri znanem proizvajalcu Banfi v Montalcinu, zato policija preverja tudi morebitne povezave med posameznimi primeri.