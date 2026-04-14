Umetnik srednjih let aretiran zaradi posilstva: je 19-letnico zlorabljal pod pretvezo poučevanja risanja?

Splitska policija je umetnika srednjih let pridržala zaradi suma storitve hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Oškodovanka, ki je pred kratkim dopolnila 19 let, je moškega prijavila prejšnji teden.

Preiskovalci sumijo, da se je neprimerno vedenje začelo že leta 2023, ko je moški domnevno oškodovanko večkrat neprimerno otipaval, medtem ko jo je učil risanja, je navedel Dalmatinski portal.

Najprej jo je prepričal, da se sleče, da bo naslikal njen akt

Razmere so se dodatno zaostrile v začetku leta 2026, ko je bilo domnevno storjeno tudi najtežje kaznivo dejanje. Osumljeni je takrat, prepričal dekle, naj se sleče, da bi naslikal njen akt, nato pa je sledilo posilstvo.

Osumljeni Splitčan bo zaslišan pred državnim tožilcem. Pričakovati je, da bo tožilstvo od preiskovalnega sodnika zahtevalo odreditev pripora, da bi preprečili vplivanje na priče ali morebitno ponovitev kaznivega dejanja.