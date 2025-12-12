Umor misice Kristine: mož truplu izrezal maternico, njuna otroka sta se igrala v sosednji sobi

Švicarsko tožilstvo je zaključilo kriminalistično preiskavo pretresljivega umora 32-letne Kristine Joksimović, nekdanje finalistke izbora za Miss Švice 2008, ki je bila februarja lani najdena mrtva v družinskem domu v Binningenu pri Baslu. Za njeno smrt je obtožen njen 41-letni mož Thomas, proti kateremu je vložena obtožnica tudi zaradi skrunjenja trupla.

Pretresljivi izsledki dogajanja po umoru

Kot poročajo tuji mediji, naj bi po ugotovitvah preiskovalcev Thomas svojo ženo najprej zadavil, kar potrjuje obdukcija, ki je na njenem vratu odkrila značilen rdečkast odtis davljenja. Preiskava je pokazala tudi znake nasilja pred smrtjo – ureznine po obrazu, številne modrice ter poškodbe na glavi, ki kažejo, da so bili njeni lasje nasilno izpuljeni v več snopih.

Spomnimo, truplo je odkril Kristinin oče med obiskom stanovanja, kjer je par živel z dvema otrokoma. Ker je bila Kristina takrat sveže pogrešana, je vnuke in moža obiskal, da preveri, kako so. Ostanke je odkril med obiskom kopalnice, kjer je odkril vrečo za smeti, ki se jo je držalo nekaj svetlih Kristininih las, ki jih je takoj prepoznal.

Truplo naj bi pred tlačenjem v vrečo razkosal z različnimi orodji, med drugim žago, nožem in vrtnimi škarjami. Preiskovalci sumijo, da je dele telesa poskušal celo uničiti v močnem industrijskem blenderju, nato pa še v kemični raztopini. Medtem ko je razkosaval truplo, naj bi na mobilnem telefonu gledal videoposnetke na YouTubu. Kar je pa pri tej hladnokrvni krutosti še posebej izzvalo pozornost preiskovalcev je dejstvo, da je kljub maličenju trupla zelo previdno izrezal njena rodila in jih hranil posebej.

Imata dva majhna otroka, ki sta bila v času dogajanja po navedbah sosedov v stanovanju

Thomas je takoj po aretaciji najprej trdil, da je ženo našel že mrtvo na stopnišču. Kasneje je izjavo spremenil in povedal, da jo je zadavil v samoobrambi, češ da ga je napadla z nožem. Zatrjeval je, da naj bi tik pred tem imela »prepir s konstruktivnim pogovorom«. Tožilstvo glede na stanje trupla nobene izmed njegovih razlag ni sprejelo. Po navedbah obdukcijski izsledki povsem nasprotujejo zgodbam o samoobrambi, prav tako pa naj bi sistematični poskusi prikrivanja umora jasno kazali na hladnokrvni načrtni umor.

V obrazložitvi navajajo, da »način izmaličenja telesa, uporaba posebnih orodij in kemikalij ter uničevanje dokazov ne kažejo na panično reakcijo, temveč na premišljen in dalj časa trajajoč proces.« V sodnih dokumentih je omenjeno tudi, da bi lahko nekateri elementi kazali na duševno motnjo osumljenca, predvsem zaradi bizarno grozljivega dejstva, da je izrezal in shranil maternico žrtve.

Želela ga je zapustiti

Po poročanju švicarskih medijev naj bi bila njuna zveza že dlje časa v krizi. Kristinina znanka je sodišču podala izjavo, da se je žrtev že dlje časa želela ločiti, a se je iskreno bala Thomasove reakcije. Policija naj bi v preteklosti na njunem naslovu že posredovala zaradi prijav o nasilju. Zločin se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko je na družbenih omrežjih objavila fotografije romantičnega oddiha ob jezeru Lucerne, s katerim sta poskušala rešiti svoj zakon.

Kristina Joksimović, rojena v Binningenu srpskim staršem, se je leta 2008 uvrstila v finale izbora za Miss Švice. V javnosti je bila znana kot privlačna, umirjena in ambiciozna mlada ženska, ki je bila v modnem svetu še vedno zelo aktivna.