Umorila otroka, stara 6 in 8 let, in ju stlačila v kovček

Novozelandsko državljanko Hakyung Lee, ki je umorila svoja otroka, ju stlačila v kovčka in ju skrila v omarico v skladišču, so včeraj obsodili na dosmrtno zaporno kazen. Leejeva, ki izhaja iz Južne Koreje, je bila v začetku leta spoznana za krivo umora svojih otrok, primer so poimenovali umora s kovčki. Višje sodišče je novozelandsko državljanko obsodilo na dosmrtno zaporno kazen z najmanj 17 leti brezpogojnega odpusta in navedlo, da je ubila otroka, ki sta bila »še posebno ranljiva«.

Nedolžni žrtvi sta bili stari 6 in 8 let.

Leta 2018 je ubila sina Minu Joja in hčerko Yuno Jo, stara šest in osem let, potem ko je v njun sadni sok dodala prevelik odmerek zdravil na recept. Leejeva, ki jo je pretresla žalost po moževi smrti zaradi raka, je načrtovala samomor skupaj z otroki, a je zase napačno odmerila količino zdravil. Mrtva otroka je nato zavila v plastične vrečke, ju stlačila v kovčka ter ju skrila v omarico v primestnem skladišču na obrobju Aucklanda. Kovčka sta bila tam do leta 2022, ko je nič hudega sluteča družina odprla vsebino zapuščene omarice, ki so jo kupili na dražbi, in odkrila trupli.

V sadni sok je vmešala prevelik odmerek zdravil na recept in ga dala spiti hčerki in sinu. FOTO: Splet

Policija je z analizo DNK in drugih forenzičnih dokazov ugotovila, kdo sta otroka, kako dolgo sta bila mrtva in kdo ju je ubil. Leejevo, ki je medtem spremenila ime in pobegnila v rodno Južno Korejo, so sčasoma izsledili in aretirali v pristaniškem mestu Ulsan. Izročili so jo Novi Zelandiji, da so ji sodili. Leejeva je umor otrok priznala, na sojenju so presojali, ali se je zavedala, da so bila njena dejanja moralno napačna. Njeni odvetniki so trdili, da so zločini posledica depresivne spirale, ki jo je povzročila smrt moža leta 2017, tožilstvo pa, da je bilo njeno vedenje premišljeno, in opozorilo na prizadevanja, da je trupli skrila, preden je pobegnila iz države.