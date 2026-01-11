  • Delo d.o.o.
DRUŽINSKA TRAGEDIJA BREZ PRIMERE

Umrl je Dušan (16), ki je zaradi 18.000 evrov babico in dedka ustrelil v obraz

Mladoletnik je v Srbiji najprej ustrelil stara starša in nato še sebe. Motiv naj bi bil denar.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo
A. G.
 11. 1. 2026 | 17:00
 11. 1. 2026 | 17:00
2:20
A+A-

Mladoletni Dušan P. (16), ki je na največji krščanski praznik, božič, v družinski hiši na Zvezdari v Beogradu sejal smrt, je včeraj v bolnišnici umrl zaradi posledic samopoškodovanja. Najstnik je po brutalnem napadu na babico in dedka ustrelil še sebe v glavo ter na Vojaško-medicinski akademiji (VMA) izgubil boj za življenje. Zdravniki se medtem še vedno borijo za življenje obeh starejših, ki ju je skušal ubiti. Medtem ko se srbska javnost še pobira od šoka, na dan prihajajo srhljive podrobnosti, ki razkrivajo, da sta bila motiv za to nepojmljivo tragedijo neizmerna pohlepnost in globoko porušeni družinski odnosi.

»Dolgujeta denar mojemu očetu!«

Po informacijah Telegraf.rs. se je krvavi pohod začel, ko je 16-letnik od babice in dedka zahteval kar 18.000 evrov. Trdil je, da ta denar v resnici dolgujeta njegovemu očetu. Ko sta mu upokojenca, ki sta ga vzgajala, povedala, da tega denarja nimata, je doživel popoln duševni zlom. Brez kančka obotavljanja je Dušan zgrabil pištolo in začel krvavi napad. Dedka Zorana P. (67) je neposredno ustrelil v obraz ter mu povzročil grozljive poškodbe glave in razmesarjeno čeljust, babico Snežano P. (66) je meril v trebuh, vendar je ta v samoobrambi instinktivno dvignila roke – krogle so ji zlomile obe nadlahtnici, s čimer si je dobesedno rešila življenje in preprečila, da bi naboji zadeli vitalne organe.

Oče za zapahi: branil se je z molkom

Po odredbi dežurnega tožilca Prvega osnovnega javnega tožilstva v Beogradu so Z. J. pridržali za 48 ur. Gre za očeta mladoletnika, za katerega sumijo, da je s strelnim orožjem ustrelil svojo mater in očeta, nato pa še sebe. Z. J. so pridržali zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe. V določenem roku ga bodo zaslišali glede očitanega kaznivega dejanja, nato pa bodo pristojni organi odločili o nadaljnjih ukrepih, poroča Telegraf.rs.

Dušan P.SrbijastreljanjepolicijasmrtBeogradmladoletnikinasiljenapaddružinska tragedija
DRUŽINSKA TRAGEDIJA BREZ PRIMERE

