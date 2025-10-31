Umrl je Robert (24), za katerega so krajani v 48 urah zbrali 200.000 evrov

V hrvaških Vodicah vlada žalost. V noči s srede na četrtek je umrl 24-letni Robert Zanki, mlad oče in mehanik, ki se je dolgo boril z redko obliko raka kosti – Ewingovim sarkomom.

Pred komaj dvema tednoma, kot smo že poročali, so mu domačini pripravili čustven sprejem, ko se je po sedmih mesecih zdravljenja v Turčiji vrnil domov. Ob vrnitvi so prižgali bakle in mu zaploskali, prepričani, da je najhujše za njim. A veselje je trajalo le nekaj dni, v četrtek je prišla tragična novica, da Roberta ni več.

Celo mesto v šoku

»Celo mesto je v šoku. Ne vemo podrobnosti, niti niso pomembne. Dejstvo je, da ga ni več med nami, čeprav se je boril z vso močjo,« je povedala družinska prijateljica. Robert je bil po besedah domačinov izjemno pogumen fant, ob njem pa so ves čas stali oče Toni, mama Martina in žena Lucija. Zaradi bolezni je moral pogosto na zdravljenje, ki se je začelo po tem, ko je zaradi težav z dihanjem obiskal zdravnika. Diagnoza je bila kruta – redka in agresivna oblika raka kosti.

Zaradi resnosti bolezni so ga najprej sprejeli v šibeniško bolnišnico, nato so ga takoj prepeljali na KBC Rebro v Zagreb, kasneje pa je zdravljenje nadaljeval v Turčiji. Po sedmih mesecih so zdravniki menili, da se lahko vrne domov – a bolezen je bila močnejša.

Robert Zanki je umrl star komaj 24 let. Za njim žaluje jo žena, majhna hčerka in vsa skupnost, ki mu je do zadnjega stala ob strani.