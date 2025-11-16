Umrl komaj 2-letni otrok, padel naj bi iz 20. nadstropja (FOTO)

V ZDA se je zgodila tragedija, v kateri je umrl zelo majhen otrok. Po poročanju portala CBS News, je v mestu Newark, ki je v zvezni državi New Jersey, umrl komaj 2-letni otrok, oblasti pa preiskujejo njegovo smrt. Po besedah tožilstva je bila policija v soboto zjutraj poklicana, da pride do ene izmed stavb, potem ko so prejeli prijavo, da je otrok padel skozi okno v 20. nadstropju.

CBS News New York je od najemnikov izvedel, da ima veliko družin v stavbi otroke in da imajo nekatera okna tudi varnostne rešetke. Takšne rešetke zagotovo lahko pripomorejo k temu, da do padca otrok, ki še raziskujejo okolico, z višine ne pride.

Ena izmed najemnic je po poročanju CBS Newsa dejala, da potrebujejo varnost, saj ima veliko ljudi tam majhne otroke in da si nihče ne želi, da bi se to ponovilo.

Že ena huda nesreča

Danes smo poročali o še enem tragičnem dogodku. Na avstrijski kmetiji se je zgodila grozljiva nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan komaj sedemletni deček. Kot poroča Kurir, se je traktor, ki ga je vozil njegov oče, prevrnil na strmem pobočju, otrok pa je ostal ujet pod težko kovino.