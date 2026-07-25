Umrl le nekaj dni pred obletnico poroke! Nekdanji nogometaš si je pri 38 letih vzel življenje (FOTO)

Iz ZDA prihaja novica o tragični smrti nekdanjega igralca ameriškega nogometa Jordana Deveya, ki je pri 38 letih storil samomor. Športnik, ki je v sedmih sezonah lige NFL igral za pet različnih klubov, med drugimi za New England Patriots in San Francisco 49ers, je umrl le nekaj dni pred 15. obletnico poroke. Žalostno novico je na družbenih omrežjih potrdila njegova žena Linsey Devey, ki je ob fotografijah s poroke in iz bolnišnice zapisala: »Danes bi praznovala 15. obletnico poroke. Stene našega doma in naša srca smo napolnili z neštetimi spomini, radostmi, preizkušnjami in zmagami. Na svet sva pripeljala štiri čudovite otroke, ki imajo tvoje oči, pegice in sočutje. Bil si naš junak in ob tvoji odsotnosti nas močno boli srce. Radi te imamo in te pogrešamo. Kot si mi rekel v svojih zadnjih besedah: 'Kmalu se slišiva.'«

Devey se je po upokojitvi leta 2021 z družino preselil v Idaho, kjer je delal kot nogometni trener na lokalni srednji šoli. Njegova starša, Leslie in Kerry, sta za medije pojasnila, da je sin pred smrtjo verjetno trpel za kronično travmatično encefalopatijo (CTE). Gre za nevrodegenerativno bolezen možganov, ki je pogosto povezana s ponavljajočimi se udarci v glavo pri kontaktnih športih. Oče Kerry je ob tem pojasnil: »Glede na okoliščine njegove smrti ne bomo mogli opraviti testov in dobiti dokončnega odgovora.« Njegova mati Leslie pa ob hudi izgubi poziva vse, ki se spopadajo z duševnimi stiskami, naj poiščejo pomoč: »Želimo, da ljudje razumejo, da je v redu poiskati pomoč. Pomoč obstaja in s tem, ko jo poiščete, ni z vami nič narobe. V tem boju niste sami.«

Za pomoč žalujoči ženi in štirim majhnim otrokom, ki se poleg hude čustvene stiske soočajo tudi z visokimi medicinskimi ter drugimi stroški, je lokalna skupnost že odprla kampanjo za zbiranje finančnih sredstev.