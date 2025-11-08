Umrl legendarni filmski režiser, med drugim znan po filmu James Bond

Umrl je novozelandski filmski ustvarjalec Lee Tamahori, znan po režiji filmskih uspešnic, kot so tragedija Nekoč so bili bojevniki iz leta 1994, triler V pajkovi mreži iz leta 2001 in film James Bond: Umri kdaj drugič leto kasneje. Tamahori, ki je v petek umrl star 75 let, velja za eno najvplivnejših maorskih osebnosti v zabavni industriji.

Družina je v izjavi sporočila, da je filmski ustvarjalec umrl mirno v svojem domu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot karizmatični vodja in strasten ustvarjalni duh je zagovarjal maorski talent tako na zaslonu kot tudi izven njega, pa je njihove besede še povzel portal The Guardian.

Rojen leta 1950 v Wellingtonu na Novi Zelandiji je bil maorskega in britanskega porekla. V 70. in 80. letih minulega stoletja si je utrl pot v avstralski in novozelandski filmski industriji.

Leta 1994 je na filmski sceni kot režiser debitiral s filmom Nekoč so bili bojevniki, ki je nastal po istoimenskem romanu avtorja Alana Duffa, s provokativno zgodbo o mestni maorski družini ter njenih težavah z revščino in nasiljem. Film velja za enega najbolj donosnih novozelandskih filmov, prejel je več mednarodnih priznanj, še poroča AFP.

Kot je za Radio New Zealand povedal novozelandski igralec Temuera Morrison z vlogo Jakea v omenjenem filmu, je imel Tamahori izjemen talent za filmsko ustvarjanje. »Mislim, da nihče ne presega njegovega znanja na vseh področjih filmskega ustvarjanja. Bil je eleganten in pameten režiser,« je dodal. Izpostavil je tudi pojav vedno več maorskih osebnosti, ki so na filmsko sceno vstopili prav zaradi preminulega režiserja.