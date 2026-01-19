Umrl legendarni filmski ustvarjalec, zaznamoval je otroštva več generacij

V 77. letu starosti je umrl ameriški filmski ustvarjalec Roger Allers. Režiser, scenarist in mojster animacije je skupaj z Robom Minkoffom režiral animirani film Levji kralj iz leta 1994 ter sodeloval še pri nekaterih drugih Disneyjevih uspešnicah, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe Disney. Med drugim je Allers sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.

Kot je poročal The Hollywood Reporter, je Allers po kratki bolezni v soboto nenadoma umrl na svojem domu v Santa Monici v Kaliforniji. Izvršni direktor družbe Disneyje v nedeljo zvečer na Instagramu objavil poklon Allersu. Označil ga je kot »ustvarjalnega vizionarja, katerega številni prispevki k Disneyju bodo živeli še generacije«, in dodal: »Razumel je moč odličnega pripovedovanja zgodb – kako lahko nepozabni liki, čustva in glasba skupaj ustvarijo nekaj večnega.«

Allers je skupaj z Irene Mecchi tudi priredil scenarij za broadwayski muzikal Levji kralj, kar mu je leta 1998 prineslo nominacijo za nagrado tony. Nominiran je bil tudi za oskarja za najboljši kratki animirani film za Deklico z vžigalicami iz leta 2006.