  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSLEDNJE SLOVO

Umrl legendarni filmski ustvarjalec, zaznamoval je otroštva več generacij

Med drugim je sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.
FOTO: Mike Labrum Unsplash
FOTO: Mike Labrum Unsplash
STA, N. P.
 19. 1. 2026 | 16:37
 19. 1. 2026 | 16:48
A+A-

V 77. letu starosti je umrl ameriški filmski ustvarjalec Roger Allers. Režiser, scenarist in mojster animacije je skupaj z Robom Minkoffom režiral animirani film Levji kralj iz leta 1994 ter sodeloval še pri nekaterih drugih Disneyjevih uspešnicah, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe Disney. Med drugim je Allers sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.

FOTO: Robyn Beck Afp
FOTO: Robyn Beck Afp
Kot je poročal The Hollywood Reporter, je Allers po kratki bolezni v soboto nenadoma umrl na svojem domu v Santa Monici v Kaliforniji. Izvršni direktor družbe Disney Robert Iger je v nedeljo zvečer na Instagramu objavil poklon Allersu. Označil ga je kot »ustvarjalnega vizionarja, katerega številni prispevki k Disneyju bodo živeli še generacije«, in dodal: »Razumel je moč odličnega pripovedovanja zgodb – kako lahko nepozabni liki, čustva in glasba skupaj ustvarijo nekaj večnega.«

Allers je skupaj z Irene Mecchi tudi priredil scenarij za broadwayski muzikal Levji kralj, kar mu je leta 1998 prineslo nominacijo za nagrado tony. Nominiran je bil tudi za oskarja za najboljši kratki animirani film za Deklico z vžigalicami iz leta 2006.

Več iz teme

Roger Allerslevji kraljfilmHollywoodanimirani filmsmrtoskarjislovorežiserDisney
ZADNJE NOVICE
16:47
Novice  |  Svet
»EVROPA BO LUZER, TRUMP PA V ZGODOVINSKIH KNJIGAH«

Putin navdušen nad Trumpom: s prevzemom Grenlandije bo postal eden najveličastnejših predsednikov!

V zgodovino se bo zapisal z rezultati, ne glede na sredstva, je slavospev Trumpu slišati iz Kremlja. Bralci Slovenskih novic ste v naši anketi, kjer smo spraševali, kam naj se v novem tripolarnem svetu obrne Slovenija, večinsko na strani ZDA.
19. 1. 2026 | 16:47
16:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLEDNJE SLOVO

Umrl legendarni filmski ustvarjalec, zaznamoval je otroštva več generacij

Med drugim je sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.
19. 1. 2026 | 16:37
16:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Ukradel vozilo na Celjskem: sin lastnika ga je lovil po avtocesti, takole se je končalo

Policista postaje prometne policije pa sta ga izsledila ter mu odvzela prostost.
19. 1. 2026 | 16:17
16:14
Bulvar  |  Tuji trači
VSE JE ZANIKAL

Julio Iglesias zanikal obtožbe o spolnih zlorabah: ena od žrtev imela tedaj le 22 let, on 77

Španskega pevca sta nekdanji zaposleni obtožili nasilja. Tepel naj bi ju, oblast uveljavljal z zastraševanjem.
19. 1. 2026 | 16:14
16:02
Bulvar  |  Domači trači
ZAMUDE

Ana Roš sredi renovacije, a restavracija bi morala biti že odprta: odprtje JAZ Poreč se zamika (FOTO)

Na poreški rivi se pripravlja odprtje restavracije JAZ Poreč Ane Roš, kjer dela napredujejo, a je jasno, da se odprtje kljub napovedim zamika.
Nina Čakarić19. 1. 2026 | 16:02
15:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Ne pozabite, tudi pozimi je treba piti

Hladno vreme pogosto zmanjša občutek žeje; če nam mrzla voda ne prija, jo zamenjamo s čaji, tudi juhe so odlične.
19. 1. 2026 | 15:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki