Umrl legendarni filmski ustvarjalec, zaznamoval je otroštva več generacij

Galerija
V 77. letu starosti je umrl ameriški filmski ustvarjalec Roger Allers. Režiser, scenarist in mojster animacije je skupaj z Robom Minkoffom režiral animirani film Levji kralj iz leta 1994 ter sodeloval še pri nekaterih drugih Disneyjevih uspešnicah, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe Disney. Med drugim je Allers sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.
Allers je skupaj z Irene Mecchi tudi priredil scenarij za broadwayski muzikal Levji kralj, kar mu je leta 1998 prineslo nominacijo za nagrado tony. Nominiran je bil tudi za oskarja za najboljši kratki animirani film za Deklico z vžigalicami iz leta 2006.